Pensioni, cambia tutto: spunta Quota 104, novità su Ape Sociale e Opzione donna

L'accesso alla pensione anticipata sarà "molto più restrittivo" che in passato. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlando della riforma delle pensioni che troverà posto nella manovra. "Non ci sarà più né l'Ape sociale, né quota 103 nelle forme previste l'anno scorso" ha affermato il ministro dell'Economia aggiungendo che Opzione donna confluirà "nella flessibilità in uscita", mentre per su Quota 103 "abbiamo innalzato l'età in uscita" ma "non è quota 104 piena perché ci sono incentivi a rimanere a lavoro". In conferenza stampa la premier Giorgia Meloni ha anticipato le intenzioni espresse da Giorgetti spiegando che Ape sociale e Opzione donna saranno "sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita, che consente di andare in pensione a 63 anni con 36 di contributi per i caregiver, per i disoccupati, per i lavori gravosi e per i disabili e con 35 anni, come prevedeva Opzione donna, per le donne".

Pensioni, spunta Quota 104: cosa potrebbe cambiare

Il quadro della riforma previdenziale dunque si va via via delineando. Cerchiamo di capire cosa potrebbe cambiare da gennaio 2024. Iniziando col parlare di Quota 104 che a sentire il governo dovrebbe prendere il posto di Quota 103. Per quanto non si conoscano ancora i dettagli delle misure è lecito supporre che l'età per chiedere il pensionamento anticipato passerà da 62 (tanti ne erano previsti per Quota 103) a 63 anni, con 41 anni di contributi versati. Giorgetti ha infatti specificato che "per quota 103" saranno alzati "i requisiti di età anagrafica fermo restando i 41 anni di contributi per accedere alla pensione". "C'è la modifica del requisito e non delle finestre" ha aggiunto il ministro spiegando che quella allo studio del governo "non è Quota 104 piena", ma "c'e' un meccanismo di incentivi a permanere al lavoro e una penalizzazione per quelli che decidono di andare in pensione prima".

L’ipotesi Quota 41, che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi versati a prescindere dall’età, sembra invece essere stata definitivamente scartata, così come Quota 84 per le donne (64 anni e 20 di contributi).

L'accorpamento di Opzione donna e Ape sociale

Quanto ad Ape Sociale e Opzione donna l'intenzione del governo sembra essere quella di voler accorpare le due misure. Oggi l'Ape Sociale consente l'uscita anticipata dal lavoro ai lavoratori di categorie cosiddette deboli: disoccupati, disabili (almeno al 74%), caregiver, addetti a mansioni gravose. Ci sono però diversi requisiti da soddisfare, sia anagrafici che contributivi. Bisogna aver compiuto 63 anni di età e aver versato, in base alla categoria, tra i 30 e i 36 anni di contributi.

Quanto a 'Opzione donna' con la legge di bilancio dello scorso anno il governo ha confermato il requisito dei 35 anni di contributi, ma ha alzato l'età pensionabile a 60, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni (59 anni con un figlio, 58 anni con due o più). L'uscita anticipata oggi è possibile solo per tre categorie: caregiver, invalide al 74%, licenziate o dipendenti di aziende in crisi (in quest'ultimo caso l'uscita è possibile con 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli). A sentire Meloni e Giorgetti, dal 2024 Opzione donna sarà superata e sarà più simile all'Ape Sociale. Il requisito contributivo richiesto delle donne però potrebbe essere più vantaggioso rispetto a quello richiesta oggi per l'Ape Sociale (35 anni anziché 36).

Meloni: "Via il vincolo sulle pensioni contributive"

Non è tutto. In conferenza stampa Meloni ha spiegato che oltre agli interventi previsti, il governo ha scelto di introdurre un elemento di novità "anche su alcune situazioni di squilibrio e abbiamo cominciato a dare un segnale sulle pensioni di cui non si è occupato nessuno", cioè quelle interamente nel sistema contributivo, eliminando "il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l'età raggiunta solo se l'importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale", altrimenti è necessario attendere "i 70 anni. Secondo noi non è una misura corretta e abbiamo rimosso il vincolo esistente".

Nuovi aumenti per le pensioni minime?

Il quadro è invece più incerto per quanto riguarda gli incrementi alle pensioni più basse caldeggiati da Forza Italia. Il vicrepremier Tajani ha detto che "qualche aumento ci sarà" soprattutto per "quelle minime" e l'obiettivo resta "quello di arrivare a mille euro a mese" entro la fine della legislatura, ma solo "se la situazione economica cambierà".

"Ci stiamo battendo anche in questa finanziaria per fare in modo che si possano sempre piu adeguare le pensioni", ha detto inoltre sabato intervenendo dal palco dell'assemblea nazionale enti locali del partito. "Il capogruppo Barelli si è impegnato in maniera spasmodica in questi giorni tirando per la giacchetta anche il ministro Giorgetti", ha aggiunto Tajani.

