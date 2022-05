Pensioni: Quota 41 è un miraggio o si può fare?

Quota 41 è davvero una possibilità sul tavolo? A spingere per questa ipotesi di riforma del sistema previdenziale sono (non da oggi) soprattutto Lega e sindacati che chiedono l'introduzione di un meccanismo che a partire dal 2023 possa permettere a chiunque abbia 41 anni contributi versati di andare in pensione, a prescindere dall'età anagrafica. A ogni uscita pubblica Matteo Salvini non manca di rimarcare che è questo il vero obiettivo a cui il Carroccio punta in vista della scadenza di Quota 102. L'ostacolo principale sono neanche a dirlo i costi. Secondo l'Inps una riforma di questo tipo costerebbe 4 miliardi di euro nel primo anno di adozione, per arrivare a più di 9 miliardi alla fine di un decennio, a causa dell'aumento dell'età media della popolazione. Si tratta di una spesa ragionevole visto lo stato delle finanze pubbliche?

Quota 41 è una possibilità concreta?

La risposta a questa domanda non può essere assoluta, occorre però tenere ben presenti alcuni dati di fatto. Il primo è che probabilmente per mantenere il sistema previdenziale spendiamo già troppo: secondo l'Ocse la spesa pensionistica pubblica italiana si colloca infatti al secondo posto tra le più alte dei Paesi dell'Ocse, pari al 15,4% del Pil (dati riferiti al 2019). Non solo: nel suo rapporto 'Pensions at a glance 2021' l'organizzazione sottolinea che "le diverse opzioni disponibili per andare in pensione prima dell'età pensionabile prevista dalla legge abbassano l'età media di uscita dal mercato del lavoro, pari mediamente a 61,8 anni contro i 63,1 anni della media Ocse". Infine, si legge nello stesso rapporto, l'età pensionabile è destinata ad aumentare dai 62 anni del 2020 (con Quota 100) a 71 anni per la generazione che accede adesso al mercato del lavoro. Per farla breve la situazione sul fronte previdenziale non è delle più rosee, anzi.

In secondo luogo va tenuto conto che Quota 41 costerebbe più di Quota 100: in base ai dati Inps la riforma voluta e approvata dal governo gialloverde ha pesato sul bilancio pubblico per almeno 11,6 miliardi di euro nel primo triennio di sperimentazione, ma stando alle stime dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'università Cattolica di Milano il costo cumulato fino al 2028 salirà fino a 30 miliardi, il 33,8% in meno del previsto, ma in ogni caso una somma ragguardevole.

Considerato il fatto che il resto della maggioranza (Lega esclusa) è favorevole sì a una riforma che eviti il ritorno ai 67 anni di età, ma allo stesso tempo mira a un compromesso che possa garantire anche la sostenibilità dei conti, la strada per Quota 41 appare tutta in salita. Del resto di questa possibilità si parla da molti anni, ma alla fine non se ne è mai fatto nulla (principalmente per l'incognita costi).

Tornando al cantiere previdenziale un'altra possibilità sul tavolo è quella indicata dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico che prevede due diverse quote (contributiva e retributiva) percepite prima e dopo i 67 anni. L'idea è in sostanza quella di una "doppia uscita": tra i 63-64 anni con quanto si è cumulato grazie ai contributi versati lasciando il resto, la parte retributiva, al raggiungimento del 67esimo anno di età. Ma parliamo ancora una volta di ipotesi. Di concreto, al momento, poco o nulla è trapelato.

Il governo dovrà trovare una soluzione entro qualche mese e non è escluso che alla fine si arrivi a un'altra "riforma tampone" come lo è stata Quota 102. Se così dovesse essere spetterà alla maggioranza che uscirà vincente dalle elezioni del 2023 rimettere mano al sistema previdenziale e approvare (finalmente) una riforma strutturale.