Pensioni, spunta Quota 96: di cosa si tratta

Riparte il cantiere delle pensioni. Il nuovo tavolo tra le parti sociali e l'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale è stato fissato per il 26 luglio. Si tratta di un incontro importante, ma ancora interlocutorio dal momento che il governo, inevitabilmente, deciderà il da farsi quando la legge di bilancio sarà in dirittura d'arrivo. Ovvero ad autunno inoltrato.

Cosa devono aspettarsi i pensionati? I sindacati, non è un segreto, chiedono una riforma che superi le legge Fornero e consenta una maggiore flessibilità in uscita, ma per ovvie esigenze di bilancio l'esecutivo dovrà trovate giocoforza una misura di compromesso. L'imperativo è sostituire Quota 103, in scadenza a dicembre, che ad oggi consente di andare in pensione a 62 anni di età e 41 anni di contributi. In realtà tutto lascia pensare che la misura varata lo scorso anno possa essere rinnovata almeno per altri 12 mesi o sostituita con una riforma non troppo diversa.

Al tavolo con le parti sociali si parlerà inevitabilmente anche di Quota 41, vecchio cavallo di battaglia della Lega. L'uscita anticipata dal lavoro con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, rimane l'obiettivo del governo Meloni da attuare nell'arco della legislatura, ma al momento non ci sono le coperture finanziarie. La misura costerebbe 4 miliardi solo per il primo anno. Troppo considerate le risorse a disposizione.

Una delle novità del 2024 però potrebbe essere un'altra. Come riporta oggi "Il Sole 24" ore, c'è sul tavolo l'ipotesi di rivedere le regole per chi svolge lavori usuranti introducendo "Quota 96". Sulla base di questo meccanismo, a chi svolge mansioni particolarmente gravose verrebbe consentito di andare in pensione con 61 anni di età e 35 di contributi. Ma c'è chi ipotizza anche un ulteriore abbassamento dell'età pensionabile a 60 anni (in tal caso dovremmo parlare di Quota 95). Si tratta beninteso di una semplice ipotesi. La strada che porta alla chiusura del cerchio è ancora molto lunga.

