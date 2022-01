Pensioni, la possibile svolta: mini-taglio dell'assegno per lasciare prima il lavoro

Pensioni, la riforma è ancora in alto mare. Si partirà da alcuni punti fermi. In primis, "l'età pensionabile risulta ormai elevata e in crescita sostenuta". A sottolinearlo è il Consiglio di Vigilanza dell'Inps in occasione della presentazione della relazione di fine mandato e la rendicondazione sociale 2017-2021. Per quanto concerne l'età media al pensionamento, le elaborazioni sui dati raccolti dal Civ mostrano che - prendendo a riferimento unicamente le pensioni anticipate e di vecchiaia - l'età di ritiro fra i dipendenti privati è attualmente pari a 64,1 e 63,2 anni, rispettivamente fra donne e uomini. Valori non dissimili (63,9 e 63,5 per donne e uomini) si osservano nel pubblico impiego, mentre l`età di pensionamento effettiva è lievemente più elevata (64,8 e 64) nelle gestioni autonome Inps.

Sono dati che "smentiscono chiaramente la retorica di chi ritiene ancora limitata l'età di ritiro in Italia grazie alle presunte troppe scappatoie che verrebbero offerte dalla nostra disciplina pensionistica. D'altro canto, il dato medio può nascondere profonde eterogeneità nella capacità dei diversi individui a proseguire l`attività, sulla base di stato di salute, tipo di lavoro svolto, difficoltà occupazionali, carichi familiari. Ed è proprio di questa eterogeneità che il legislatore dovrebbe preoccuparsi al più presto, sia offrendo effettive opportunità di scelta sul momento in cui pensionarsi, senza tuttavia alterare gli equilibri dei conti pubblici, sia tutelando lavoratori e lavoratrici meno avvantaggiate, sulla base di considerazioni sia di equità che di efficienza produttiva", ha concluso il Civ Inps.

Oggi prosegue la discussione al primo dei tre attesi tavoli tecnici che esecutivo e sindacati hanno individuato da tempo, con l’obiettivo di giungere a soluzioni condivise per correggere la legge Fornero entro la fine dell'anno. Strada in salita, come sempre quando si parla di pensioni, ancor di più con i nuvoloni neri che si profilano all'orizzonte per la tenuta del governo.

Pensioni, la nuova ipotesi per il 2023

La rosa di ipotesi per rendere più flessibile dal 2023 la legge Fornero (il prossimo 31 dicembre scadono Quota 102, che comunque riguarda un numero limitato di lavoratori, Ape sociale e Opzione donna) diventa ogni giorno più vasta.

Dalla Commissione tecnica istituita dal ministero del Lavoro per studiare le possibilità di separare le voci assistenziali da quelle previdenziali si suggerisce di porre fine a misure eterogenee come Quota 100 e Quota 102. La nuova ipotesi, che circola in questi giorni e che oggi viene rilanciata anche dal Sole 24 Ore, è quella di permettere, partendo da una età minima (che non viene indicata, potrebbe forse essere 63 anni), l’uscita anticipata subendo una riduzione della quota retributiva della pensione (ad esempio, intorno al 3% per ogni anno di anticipo rispetto all’età legale) che compensi, in modo equo, il vantaggio della percezione della pensione per un numero maggiore di anni.

E' una svolta vera, nel solco - inevitabile - del passaggio verso lo schema di calcolo contributivo. Sarebbe una modifica radicale perché di fatto permetterebbe a tutti, indipendentemente dalla loro carriera pregressa e senza impatto eccessivamente forte per i conti pubblici nel lungo periodo, di lasciare il lavoro prima della soglia stabilita dalla Fornero.

Si tratta, va sottolineato, di una proposta diversa da quella di Pasquale Tridico, che suggeriva di consentire l’anticipo della sola quota contributiva dell’assegno rimandando alla soglia di vecchiaia l’erogazione della fetta retributiva.

Chi va in pensione nel 2022

E' finita a dopo tre anni di sperimentazione Quota 100 dopo tre anni, si passa a Quota 102 per chi somma 64 anni di età e 38 di contributi. Ma Quota 102 è roba "per pochi". Al massimo 16.800 lavoratori. Le prime uscite per Quota 102 saranno a maggio ed agosto, per via delle finestre di legge di tre e sei mesi previste per dipendenti privati e pubblici che raggiungono i requisiti.

Opzione Donna è stata super confermata. Si tratta di una opzione che permette l'uscita anticipata alle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno compiuto 58 o 59 anni, rispettivamente, nel 2021 e possono contare su 35 anni di contributi. Le finestre sono molto lunghe, 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e ben 18 mesi per le autonome: le donne, nate entro il 1963 o 1962, lasceranno il lavoro tra la fine di quest’anno e il prossimo. La platea interessata è di 17 mila donne.

L'Ape sociale è stata confermata per il 2022 e allargata a più mansioni gravose: da 15 a 23 categorie. Poco pià di 20mila gli "apisti" quest'anno. Calano da 36 a 32 anni i contributi richiesti a edili e ceramisti per poter richiedere l’Ape e uscire così dal lavoro a 63 anni.

Per chi invece accede al pensionamento con la legge Fornero nessun cambiamento è atteso per il 2022, né nelle modalità di accesso né nel sistema di calcolo applicato per l’assegno previdenziale. Quest'anno tra Quota 102, Opzione Donna e Ape sociale allargata, i lavoratori in potenziale uscita anticipata nel 2022 saranno 55mila circa.

Cosa accadrà nel 2023

I sindacati chiedono tanta flessibilità in uscita per tutti dal 2023, a partire o dai 62 anni di età o 41 anni di contributi. I paletti di Draghi (ma presumibilmente di chiunque sarà premier) sono anticipi pensionistici in cambio del ricalcolo contributivo: pensione in base a quanto si è versato dunque. Il problema è che con il ricalcolo contributivo l'assegno per molti lavoratori con carriere discontinue, periodi di cassa integrazione, precariato, basso salario è destinato a essere al limite della soglia di povertà

I sindacati chiedono anche una pensione di garanzia che permetta ai giovani con importanti buchi contributivi di avere pensioni dignitose. Una pensione il più possibile vicina ai mille euro con un’integrazione ad hoc del metodo di calcolo contributivo dell’assegno. In alternativa un trattamento che assicuri una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e all'età dell'uscita dal lavoro.

Tutti gli eventuali correttivi rimarranno solo e soltanto nel solco del sistema contributivo: si intende con metodo retributivo il calcolo dell’assegno pensionistico sulla base delle ultime retribuzioni, mentre con metodo contributivo si tiene in considerazione l’ammontare dei contributi effettivamente versati.