Pensioni, ecco il conguaglio: ad agosto arrivano i primi rimborsi del 730

Ad agosto partiranno i primi accrediti (o addebiti) dei conguagli per le dichiarazioni dei redditi presentate dai pensionati attraverso il modello 730. Secondo le norme in vigore, il rimborso arriva a partire dal secondo mese dopo la data d'invio del modello 730. Tra qualche giorno - a inizio agosto, appunto - partiranno i primi pagamenti, mentre gli ultimi arriveranno a novembre.

Per molti pensionati sarà una boccata d'ossigeno anche se non è detto che per tutti il conguaglio porterà più soldi nel cedolino. In ogni caso non ci saranno sorprese: l'importo viene comunicato dall'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione del 730 e dunque dovrebbe essere già noto. Con il 730 è possibile portare in detrazione numerose spese: da quelle mediche agli interessi passivi per il mutuo, fino alle spese veterinarie o sostenute per la ristrutturazione della propria abitazione. I conguagli d'imposta sono erogati in maniera automatica attraverso la pensione dall'Inps che funge da sostituto d'imposta.