Pensioni, a settembre il pagamento arriva in anticipo: le date

Come successo negli ultimi mesi, anche a settembre 2020 il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni.

Come specificato dall'Inps in una nota, l'anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli ufficio postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento avverrà dal 26 agosto al 1 settembre, in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni.

Pensioni settembre 2020, il calendario

Ecco il calendario per l'erogazione della mensilità di settembre che, come accennato ad inizio articolo, è in anticipo, cosa già successa negli ultimi mesi:

cognomi dalla A alla B martedì 25 agosto

cognomi dalla C alla D mercoledì 26 agosto

cognomi dalla E alla K giovedì 27 agosto

cognomi dalla L alla O venerdì 28 agosto

cognomi dalla P alla R sabato mattina 29 agosto

cognomi dalla S alla Z lunedì 31 agosto.

Il calendario vale per chi ritira l'assegno alle Poste, mentre per chi si serve della baca, il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente a partire da martedì 1° settembre 2020.