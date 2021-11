Pensioni: a dicembre 2021 l'assegno è maxi (c'è anche il bonus Natale)

Tra poche settimane arriva la tredicesima e l'assegno di dicembre è maxi per i pensionati. C'è anche il bonus di 150 euro circa per coloro che ricevono la pensione minima.

Pensioni: tredicesima dicembre 2021

A dicembre 2021 (i pagamenti delle pensioni alle Poste scattano tra poco più di due settimane, dal 25 novembre) pensionati e lavoratori dipendenti avranno diritto alla mensilità aggiuntiva corrisposta in vista delle festività natalizie. I primi a ricevere la gratifica saranno comunque i pensionati che si vedranno erogare il maxi assegno già con il trattamento previdenziale di dicembre. Per chi ritira la propria pensione presso gli uffici postali, con il calendario anticipato a causa dell’emergenza Covid, la tredicesima mensilità arriverà già a fine mese. Chi, invece, riceve la pensione direttamente sul proprio conto corrente, la potrà vedere sul saldo solo a partire dal primo giorno bancabile del mese, ovvero il 1° dicembre 2021.

Bonus Natale dicembre 2021 per i pensionati: a chi spetta

Non solo. Ai pensionati il cui trattamento non supera una certa soglia di reddito, insieme alla gratifica natalizia verrà erogato come ogni anno anche un bonus da 150 euro circa: nel 2020 erano stati 154,94 euro e la cifra dovrebbe essere la medesima. Insieme alla tredicesima, alcuni pensionati riceveranno infatti anche una ulteriore gratifica nella mensilità di dicembre. Si tratta di un importo aggiuntivo pari a 154,94 euro, introdotto dalla legge finanziaria 2001 che spetta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali. Conti alla mano, il bonus spetta per intero a chi percepisce una pensione minore o uguale a 6.695,91 euro, mentre se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni. Oltre la soglia dei 6.850 euro non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021. Il limite di reddito personale che non deve essere superato per ricevere l'importo aggiuntivo è di 10.043,87 euro. Se il pensionato è coniugato, il reddito complessivo tra il titolare della pensione ed il coniuge non deve superare 20.087,73 euro annui.

A chi spetta dunque l’importo aggiuntivo INPS di 154,94 euro, sulla pensione di dicembre 2021? Il bonus tredicesima sulla pensione è riconosciuto ai:

soli soggetti titolari di pensione delle gestioni private;

agli iscritti alla gestione ex Enpals.

Questo importo è riconosciuto provvisoriamente sulle pensioni di dicembre 2021, sino a quando l’Inps, verificherà i redditi 2021 del pensionato.

Esclusi i soggetti titolari di:

pensione di invalidità civile,

di assegni sociali e pensioni sociali,

pensioni supplementari,

di indennizzi dei commercianti,

di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda,

di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Quando l'importo relativo al mese di dicembre 2021 sarà erogato dall'Inps, il diretto interessato avrà la possibilità di verificare anche l'accredito della tredicesima: le singole voci che compongono l'importo complessivo saranno infatti definite in dettaglio, compreso il totale previsto per la mensilità extra. Si può controllare tutto online attraverso il portale dell'Inps, accedendo al proprio fascicolo previdenziale tramite autenticazione di identità digitale: necessarie alternativamente Carta nazionale dei servizi (Cns), Sistema pubblico di identità digitale (Spid) oppore di Carta di identità elettronica (Cie).