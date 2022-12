Pensioni, buone notizie: assegni più pesanti dal 2023

Pensioni, da gennaio 2023 scattano gli aumenti. Chi andrà in pensione con il metodo contributivo a partire dal prossimo anno avrà un assegno più alto grazie alla revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il 2023-2024. Al di là dei tecnicismi, cosa vuol dire? Che a partire dal prossimo anno chi si ritirerà dal lavoro percepirà una pensione annua superiore rispetto a chi ci è già andato o ci andrà quest'anno.

Il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell?Economia, ha emanato il decreto per la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi dal 2023 al 2024 (i coefficienti che applicati al totale dei contributi versati durante la vita lavorativa determinano l'importo annuo di pensione cui ha diritto il lavoratore). La buona notizia è che questi coefficienti sono migliorativi rispetto al periodo precedente, perché con l?aumento della mortalità causa Covid diminuisce la speranza di vita e così la rendita per chi esce dal lavoro il prossimo anno risulta più alta.

Pensioni, mini-aumenti per chi va in pensione dal 2023

Cosa devono aspettarsi quei lavoratori in procinto di andare in pensione? Iniziamo col dire che non ci saranno aumenti stratosferici, ma solo piccoli aggiustamenti al rialzo. Gli aumenti non saranno uguali per tutti perché i coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno i coefficienti di trasformazione. Nel 2023 il coefficiente sarà pari a 4,270 per chi esce a 57 anni (era 4,186 nel 2021-2022) e a 6,655 per chi esce a 71 anni (era a 6,466 nel biennio 2021-2022).

Ecco i coefficienti pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

Pensioni 2023, cosa cambia sulla quota contributiva dell'assegno

Di quanto aumenteranno le pensioni? Tutto dipenderà dalla quota contributiva del proprio assegno, ovvero la parte di trattamento legata ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012 per chi aveva maturato già 18 anni di contribuzione a far data dal 31 dicembre 1995. Di certo c'è però che a parità di contributi versati, l'assegno sarà più pesante. Di quanto?Il Sole 24 Ore ha stimato che i coefficienti risultano favorevoli rispetto ai precedenti tra il 2,01 e il 2,92% nella fascia di età 57-71 anni rispetto alla quale sono calcolati. In termini pratici se si considerano due cittadini di 67 anni con lo stesso montante contributivo di 150mila euro, se il primo andrà in pensione nel 2022 avrà una quota contributiva di circa 643,27 euro lordi per 13 mensilità; se il secondo ci andrà nel 2023 avrà invece un importo pari a 660,35 euro.