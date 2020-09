Pensioni, si cambia? Da quota 41 a Opzione donna, cosa bolle in pentola

Riforma pensioni, lavori in corso. Dopo il lockdown a causa del Covid, Governo e sindacati sono al lavoro per riaprire il cantiere ''previdenziale''. Ieri ha avuto luogo l'incontro tra i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil ed il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in cui l'esecutivo ha fatto sapere di voler ragionare su alcuni interventi. Cosa potrebbe cambiare? In fase di studio la proroga ed l'ampliamento della platea dell'ape sociale e la proroga di Opzione donna mentre dal Governo è arrivata la disponibilità a ragionare della possibilità di lasciare il lavoro a quota 41 per quei lavoratori cosiddetti fragili.

Pensioni, cosa potrebbe cambiare

Apertura anche sui contratti di espansione e sulla previdenza integrativa. Per quest'ultima ci sarebbe l'impegno del Governo a lavorare sul silenzio assenso (sei mesi). Focus anche sulla rivalutazione del montante pensionistico per evitare che, in caso di Pil negativo, la mancata crescita impatti sull'assegno. Altri 4 i round che attendono prossimamente governo e sindacati, dalla data da definire: il primo sull'Ape social , esodati e opzione donna; il secondo sull'isopensione e i contratti di espansione; il terzo sulla previdenza complementare; il quarto sulle pensioni in essere. Il ministro, spiegano fonti sindacali, avrebbe anche confermato il via libera del governo alle 2 commissioni tecniche istituite ma poi bloccate dallo stop imposto dal Covid, che a breve potranno dunque decollare: la prima sulla separazione tra previdenza e assistenza; la seconda sulla speranza di vita in rapporto ai lavoratori gravosi.