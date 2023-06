Quando caleranno i prezzi al supermercato

Il picco dell’inflazione ce lo siamo lasciato alle spalle grazie al rallentamento dei prezzi di energia e materie prime, ma lo scontrino della spesa continua ad aumentare. Perché? Cosa sta succedendo ai prezzi dei generi alimentari? Ma soprattutto, i prezzi al supermercato torneranno ai livelli pre-crisi?

"Le aziende stanno abbassando i prezzi ma non lo stanno facendo come dovrebbero", dichiara Mauro Antonelli, direttore del centro studi Unione nazionale consumatori (Unc) in un’intervista a Today, aggiungendo che i prezzi di alcuni prodotti potrebbero tornare ai livelli precedenti mentre altri no. Bocciato l’Osservatorio sul potere d’acquisto voluto dalla Meloni: "Non servirà a niente. È dall’introduzione dell’euro che ci prendono in giro con gli osservatori e i monitoraggi. È ora di passare dalle parole ai fatti, osservare non serve a nulla se dopo non si fa nulla contro chi specula".

Prezzi alla produzione: -4,8% ad aprile

Ora che si registra un calo delle bollette come mai non c’è un’analoga diminuzione dei prezzi finali dei prodotti? Ad aprile i prezzi alla produzione sono diminuiti del 4,8% in un solo mese, mentre l’inflazione è aumentata dello 0,4% (passando dal 7,6% all’8,2% su base annua). Con il calo dei prezzi alla produzione certificato dall’Istat le aziende non hanno più alibi: i prezzi dei prodotti finali devono diminuire oppure gli imprenditori saranno accusati di voler ottenere più profitti ignorando le difficoltà delle famiglie più povere.

"C’è il solito problema della doppia velocità dei prezzi", chiosa Antonelli sottolineando che le aziende stanno abbassando i prezzi ma lo stanno facendo troppo lentamente. "Quando c’è da abbassare i prezzi le aziende non lo fanno". Perché? Tutta colpa della speculazione ma anche di alcuni 'errori' commessi dal governo Meloni.

Perché in Italia i prezzi non scendono

I prezzi al supermercato non possono tornare ai livelli pre-crisi perché il prezzo di luce e gas è ancora molto lontano da quello di un anno e mezzo fa. Finora l’Italia si riforniva di gas dalla Russia a prezzi vantaggiosi, ora invece paghiamo l’energia molto di più. "È ancora piuttosto difficile immaginare quello che potrà accadere da qui a 10 anni sul prezzo del gas – dichiara Antonelli -. Bisognerà vedere come cambierà lo scenario dopo la fine della guerra in Ucraina" e se "riusciremo a risolvere il problema del caro bollette con la transizione energetica".

"Il prezzo del gas maggiorato rispetto al passato, però, non giustifica l’aumento dei prezzi al dettaglio. Oggi mezzo chilo di pasta viene venduto a più di 1 euro: sono prezzi spropositati rispetto alla situazione reale". Nei prodotti alimentari il rallentamento dei prezzi è molto basso perché si tratta di spese obbligate, spiega l’esperto. Lo zucchero, ad esempio, ancora oggi ha il record degli aumenti tra i prodotti alimentari (+52,6%), perché le aziende che lo producono sanno che riusciranno a venderlo comunque (1 kg costa sotto i 2 euro, non è una cifra proibitiva).

I prodotti che hanno una domanda rigida, quelli di cui il consumatore non può fare a meno, difficilmente torneranno ai prezzi precedenti, specialmente in assenza di concorrenza. "Se ci fosse un’impresa disposta a vendere il prodotto a prezzi più bassi per conquistare fette di mercato, allora i prezzi si abbasserebbero e così anche gli altri sarebbero costretti a farlo", chiosa Antonelli ricordando che la doppia velocità dei prezzi è consentita anche da una mancanza di concorrenza nei vari settori.

"Speculazione sì, ma c’è anche una responsabilità del governo"

I margini di profitto delle aziende stanno aumentando, come certifica l’Istat, segno che alcune aziende hanno deciso di tenere invariati i prezzi nonostante le bollette meno care per non rinunciare ai guadagni extra.

"Il mercato oggi, purtroppo, consente le speculazioni", dichiara Antonelli ricordando che tutti gli aumenti dei prezzi sono originati da una speculazione, quella sul prezzo del gas. "Gli oltre 300 euro a megawattora dello scorso agosto sulla borsa di Amsterdam non erano giustificati. Tutti erano obbligati a fare gli stoccaggi per l’inverno entro settembre e si è speculato sui prezzi. Pura e semplice speculazione. Avevano detto che avrebbero fatto un mercato alternativo, avevano parlato di disaccoppiamento dei prezzi di luce e gas ma poi questa assurdità non è stata tolta né dall’Italia né dall’Europa. Non si è visto niente".

Secondo l’esperto in questo momento si specula un po' in tutti i settori ma anche ‘per colpa’ del governo Meloni. La riduzione dei crediti d’imposta sulle bollette alle imprese, infatti, non ha fatto altro che creare una maggiore incertezza sul futuro, spingendo gli imprenditori ad accumulare guadagni. "Non sapendo come saranno i prezzi di luce e gas a ottobre, le aziende preferiscono mantenere i prezzi alti per affrontare un eventuale caro bollette".

Come salvaguardare il potere d’acquisto: le proposte

Se i prezzi non scendono bisognerà aumentare gli stipendi, ma questa mossa potrebbe rivelarsi rischiosa perché spingerebbe ancora più in alto l’inflazione. "Bisogna evitare la corsa tra salari e inflazione perché se si adeguano in maniera automatica i salari all’inflazione reale, le aziende finiranno per traslare questi costi sul prezzo finale dei prodotti (proprio come successo con il caro energia) e alla fine aumenterebbe l’inflazione". Come risolvere il problema?

Antonelli ripropone la scala mobile a inflazione programmata, come quella fatta dall’83 all’87. Un adeguamento automatico dei salari all’inflazione, ma solo quella stimata dal governo e solo per gli stipendi più bassi, quelli sotto i 35mila euro, "perché chi guadagna di più non ne risente".

C’è poi la riduzione del cuneo fiscale, "fatta in maniera significativa però e non con i 100 euro in più al mese del governo Meloni. Per aumentare gli stipendi, senza pesare sulle imprese, bisogna ridurre la tassazione sul lavoro spostandola sulle rendite finanziarie piuttosto che sugli extra profitti delle imprese di luce e gas che pagano cifre insignificanti".

No agli oneri di sistema e alle accise sulla benzina

Per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie più povere si può intervenire anche cambiando il sistema fiscale, evitando di far pagare loro alcune imposte, come gli oneri di sistema di luce e gas e le accise sulla benzina. "Il governo Draghi le aveva ridotte mentre il governo Meloni le sta reintroducendo tutte, ed è sbagliato. Per ridurre le tasse non bisogna partire dalla flat tax e dal ritocco dell’Irpef, si devono ridurre quelle che colpiscono tutti, anzi che colpiscono soprattutto i ceti meno abbienti".

La luce e il riscaldamento, ricorda Antonelli, la pagano soprattutto "i pensionati che stanno a casa tutto il giorno, le famiglie numerose e quelle in povertà energetica che hanno elettrodomestici vecchi, mentre il ricco ha i pannelli fotovoltaici sulla villa ristrutturata con il superbonus 110%, gli elettrodomestici nuovi, la macchina elettrica (non spende un euro di benzina) e quindi la luce non gli costa niente".

Concludendo, per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie senza aumentare i salari per non innescare una spirale inflazionistica bisogna intervenire non solo sulle entrate ma anche sulle uscite, ossia sulle spese delle famiglie. Prezzi più bassi sì, ma anche meno tasse sul lavoro e meno imposte, soprattutto se non si riesce nemmeno a fare la spesa per mangiare. Si ritorna così al criterio di progressività del sistema tributario sancito dall’art. 35 della Costituzione italiana.

