Perché sta tornando l'incubo Spread

È bastato l'annuncio delle previsioni economiche propedeutiche alla manovra di bilancio per vedere l'indice dello spread rispuntare in evidenza sui mercati finanziari: l'indice - cartina tornasole della fiducia dei mercati nell'economia italiana - si riaffaccia alle porte dei 200 punti base, di poco inferiore solo al livello toccato lo scorso anno dopo la caduta del governo Draghi e relative preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici, ma comunque - bene dirlo - lontanissimi dai 500 punti base toccati durante la crisi del debito sovrano nel 2009.

Crisi del debito La crisi si è manifestata in tutta la sua gravità a partire dai primi giorni di luglio 2011 quando il rendimento dei Btp decennali ha raggiunto livelli prossimi al 7 per cento, con il conseguente innalzamento del costo complessivo di rifinanziamento del debito pubblico. Il differenziale di rendimento rispetto al Bund tedesco (il cosiddetto spread) è passato in pochi mesi da valori inferiori ai 200 punti base a valori superiori ai 500 punti base (570 punti nel mese di novembre). Lo spread è ora utilizzato come indicatore della propensione degli investitori a detenere debito italiano: un numero più alto riflette l’entità del premio che un obbligazionista richiederà per possedere obbligazioni italiane piuttosto che titoli tedeschi.

Il governo Meloni deve trovare un modo per finanziare i tagli fiscali promessi nel bilancio 2024 senza mettere a rischio i conti pubblici su cui pensano come un macigno il debito pubblico aggravato dagli effetti fiscali del Superbonus iscritti in perdita nel bilancio. Per lo Stato più la fiducia cala più cresce il peso per le casse pubbliche per rifinanziare i titoli di stato con rendimenti saliti al 4,89%, ai massimi da un anno. Se lo spread non è schizzato è perché lo stesso rendimento del decennale tedesco è salito al 2,93% dopo aver toccato il livello più alto degli ultimi 12 anni.

Uno spread sopra il 200 punti base diventa un problema politico sia per la Banca Centrale europea - costretta a non inasprire le condizioni finanziarie per non danneggiare l'Italia - che per il governo italiano: l’aumento dei costi del prestito potrebbe portare all’instabilità politica in Italia.

Ma che cosa è successo? Il governo nel documento di aggiornamento economico - la base della legge di bilancio - ha aumentato la possibilità di indebitarsi portando l'obiettivo di deficit per il 2023 dal 4,5% al 5,3% del Pil, tagliando le previsioni sulla crescita economia allo 0,8% quest’anno e all’1,2% per il 2024. In pratica ha comunicato ai regolamentatori europei che a dispetto dell'impegno di ridurre il debito pubblico, il nostro paese aumenterà le spese chiedendo nuovi soldi al mercato, nonostante la contrazione della crescita economica. Un azzardo visto che la crescita economica, insieme alla disciplina fiscale, è fondamentale per mantenere il debito su un percorso sostenibile. Il rischio è di influenzare negativamente la percezione della solvibilità dei titoli di stato. Proprio nel momento in cui i negoziati sulla riforma del Patto di stabilità europea entrano nel vivo.

E anche qui - come nei negoziati per la riforma delle regole di ingresso dei migranti in Europa - si prospetta un braccio di ferro con Berlino. La Germania è infatti contraria alla modifica delle regole fiscali dell’UE – il cosiddetto Patto di Stabilità e Crescita (PSC) – in una riforma che darebbe ai governi più tempo per ridurre il debito pubblico, ma con impegni stringenti su riforme e investimenti".

Se Meloni ha chiesto di sostenere la crescita economica e non solo la stabilità finanziaria, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner sostiene una linea più rigorosa sui conti pubblici. Il braccio di ferro con i paesi frugali è per ora rinviato a fine anno, forse addirittura a dopo la tornata elettorale europea del prossimo anno.

Intanto il governo italiano punta a ridurre la tensione sul debito con la prossima asta del BTP Valore, obbligazioni pensate per i piccoli risparmiatori. E così potrebbe tornare in auge la vecchia proposta di tagliare le tasse per chi investe sui titoli di Stato italiani.