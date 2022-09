Periodo di prova, come cambia: dalla durata massima alla non ripetibilità

Novità importanti sul contratto di lavoro intermittente e sul periodo di prova, con nuove tutele per i lavoratori grazie all’entrata in vigore del Decreto Trasparenza, a far data dal 13 agosto 2022. A partire da metà agosto il datore di lavoro che intende applicare un contratto di lavoro intermittente, chiamato anche “a chiamata”, non sarà più obbligato al preavviso, ma sarà tenuto solo ad indicare nel contratto le eventuali fasce orarie e i giorni prestabiliti in cui il lavoratore è chiamato a svolgere la prestazione. Con ciò, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi anche un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, come specificato anche nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Il contratto di lavoro intermittente, stipulato obbligatoriamente in forma scritta, deve invece contenere i seguenti elementi:

la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;

il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;

il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;

i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Il nuovo periodo di prova: cosa cambia con il Decreto Trasparenza

Cambia anche il periodo di prova, per traghettare i contratti a termine verso forme di lavoro più stabili. Con il Decreto Trasparenza (art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104) il nuovo periodo di prova non può essere superiore ai sei mesi, nemmeno laddove ci fosse un accordo certificato delle parti contraenti. Prevista anche la non ripetibilità del periodo di prova: “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”, recita il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto Trasparenza. Il terzo comma riguarda invece la sospensione del periodo di prova: “in caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza”. Queste misure si applicano al:

contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;

contratto di lavoro somministrato;

contratto di lavoro intermittente;

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

contratto di prestazione occasionale;

rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici;

lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;

lavoratori domestici.

L'articolo 10, invece, offre al lavoratore che ha maturato un’anzianità di lavoro di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro e ha completato l’eventuale periodo di prova, la facoltà di chiedere al datore di lavoro il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, se disponibili. La richiesta va fatta obbligatoriamente per iscritto. Il datore di lavoro offre al lavoratore la transizione ad un rapporto di lavoro di tale natura soltanto qualora risulti disponibile; in caso contrario, comunica la risposta negativa entro un mese. Il lavoratore può presentare una nuova richiesta solo dopo sei mesi dalla precedente. Le previsioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.