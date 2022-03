Cosa succede se smettiamo di importare petrolio russo

La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio, dopo Usa e Arabia, ma è di gran lunga il primo esportatore: 7 milioni di barili al giorno (bpd), il 7% dell'offerta globale. Nel 2019 i suoi ricavi dal prodotto raffinato sono arrivati a 24 miliardi di euro, e l'anno scorso hanno coperto il 36% del bilancio nazionale. L'Opec rimane "impegnato a garantire la sicurezza delle forniture di petrolio" ma "non ha il controllo degli eventi che stanno influenzando il mercato e ne stanno guidando l'andamento". Lo ha detto il segretario generale dell’organizzazione dei Paesi produttori, Mohammad Barkindo, intervenendo al Ceraweek di Houston. Barkindo ha aggiunto che "il principio guida dell'Opec resta la stabilità del mercato globale" ma ha anche osservato che in caso di embargo sul petrolio russo "non c'è capacità produttiva nel mondo in grado di rimpiazzare 7 milioni di barili al giorno di esportazioni" e avvertito che "la ristrettezza del mercato può portare alla distruzione della domanda".

Le sanzioni al settore dell'energia di Mosca

Le sanzioni al settore dell'energia di Mosca sono una prospettiva concreta, reale. Questione di giorni? Settimane? Autorevoli osservatori ed esperti del settore si attendono una legge negli Usa per bandire le importazioni di petrolio russo addirittura a strettissimo giro di posta. La speaker della Camera, Nancy Pelosi sarebbe favorevole, il testo è limato. Il segretario di Stato, Antony Blinken parla di "discussioni molto attive" con gli europei. Il presidente Usa, Joe Biden, non ha ancora preso alcuna decisione. La portavoce ha riferito che Biden ha affrontato la questione nel colloquio con i leader di Germania, Francia e Regno Unito e ha sottolineato: "Abbiamo capacità e possibilità diverse".

Gli Stati Uniti stanno pensando di coinvolgere l’Europa per realizzare una messa al bando formale alla vendita di petrolio russo, nel tentativo di stringere sempre di più la morsa nei confronti di Mosca. Ma è difficile rinunciare alla Russia: costerebbe molto caro. "L'Europa non può rinunciare alle importazioni di gas e petrolio dalla 'nemica' Russia. A dirlo è il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dal quale è arrivato il no secco alle richieste di vietare l’acquisto dalla Russia di beni energetici come parte delle sanzioni Ue contro Mosca a seguito dell'invasione dell’Ucraina.

La possibilità che gli Stati Uniti mettano al bando le importazioni di petrolio russo ha innescato ieri un'impennata del greggio Brent a quasi 140 dollari al barile, il livello più alto da 14 anni a questa parte. L’ipotesi di un embargo contro il petrolio russo ha tolto ogni freno ai prezzi dell’energia. La Russia è il primo esportatore mondiale di greggio e prodotti petroliferi messi insieme. Uno stop sarebbe un avvenimento senza precedenti, sovralimentando prezzi già altissimi e il rischio di uno shock inflazionistico è reale. I flussi nei gasdotti non sono per ora minacciati e proseguono con regolarità: da Gazprom ci arriva anzi il 30% in più rispetto a febbraio. Il 60 per cento del petrolio russo si dirige verso i paesi europei membri dell’OCSE: innanzitutto la Germania (vale oltre il 30 per cento del totale importato), la Francia e l’Italia (più del 10 per cento per entrambe). Ma la possibilità di perdere le forniture da Mosca si è fatta improvvisamente più concreta. E il mercato trema, come rispecchiato anche dall’assalto all’oro, bene rifugio. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è uno scenario realistico nell'immediato?

Un eventuale embargo dei Paesi occidentali contro il petrolio russo avrebbe "conseguenze catastrofiche" per il mercato globale e potrebbe spingere il prezzo del greggio fino a 300 dollari a barile, "se non oltre". Lo prevede il vicepremier russo, Alexander Novak, in un videomessaggio trasmesso dalla televisione russa. Novak ha aggiunto che sarebbe "impossibile" per l'Europa rimpiazzare rapidamente il petrolio russo. E' vero, è così. Ci sarebbero conseguenze pesanti.

Le probabili conseguenze di un divieto delle importazioni di petrolio russo sono le seguenti:

Prezzi alle stelle

I governi occidentali non hanno sanzionato direttamente il settore energetico russo, ma alcuni clienti stanno già evitando il suo petrolio per evitare di rimanere invischiati in problemi legali in seguito. Secondo un'analisi della Reuters, JP Morgan prevede che il petrolio potrebbe raggiungere il record di 185 dollari al barile entro la fine del 2022 se l'interruzione delle esportazioni russe durasse a lungo. "Una guerra prolungata che provoca un'interruzione diffusa delle forniture di materie prime potrebbe vedere il Brent superare la soglia dei 150 dollari al barile", ha affermato Giovanni Staunovo, analista di materie prime di UBS.

Sostituire i volumi di greggio che la Russia fornisce all’Europa è oggi come oggi estremamente difficile. Il mercato petrolifero è già ristretto (la domanda è superiore all’offerta disponibile) e gli unici due produttori di peso che potrebbero aumentare significativamente l’output sono l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. L’eventuale contributo di Iran e Venezuela sarebbe minimo. E nemmeno gli Stati Uniti potranno fare granché. Le società estrattive americane, che operano nei giacimenti di shale, stanno infatti facendo resistenza all’aumento della produzione: vogliono evitare di essere coinvolte, come già successo in passato, in un nuovo ciclo boom and bust (ovvero una fase di forte espansione della domanda a cui ne segue un’altra, altrettanto forte, di contrazione).

Shock inflazionistico

Con i prezzi del gas naturale che raggiungono i massimi storici, c'è chi prevede che l'aumento dei costi energetici spingerà l'inflazione fino a oltre il 7% su entrambe le sponde dell'Atlantico nei prossimi mesi e ciò intaccherà il potere d'acquisto delle famiglie. In linea di massima, ogni aumento del 10% del prezzo del petrolio in termini spinge l'inflazione della zona euro da 0,1 a 0,2 punti percentuali. Negli Stati Uniti, ogni aumento di 10 dollari al barile del prezzo del petrolio aumenta l'inflazione di 0,2 punti percentuali. Oltre ad essere un importante fornitore di petrolio e gas, la Russia è anche il più grande esportatore mondiale di cereali e fertilizzanti e uno dei principali produttori di palladio, nichel, carbone e acciaio. Il tentativo di escludere la sua economia dal sistema commerciale colpirà un'ampia gamma di settori economici e produttivi.

Un colpo alla crescita post-pandemia

Un divieto di importare petrolio russo rallenterebbe ulteriormente la ripresa globale dalla pandemia di coronavirus. Negli Stati Uniti, la Fed stima che ogni aumento di 10 dollari al barile dei prezzi del petrolio riduca la crescita di 0,1 punti percentuali, sebbene istituti privati prevedano un impatto più tenue. Secondo le stime della Banca centrale europea (BCE), la guerra potrebbe ridurre la crescita della zona euro da 0,3 a 0,4 punti percentuali quest'anno in uno scenario di base e di 1 punto percentuale in caso di grave shock. C'è un alto rischio di stagflazione, ma è probabile che la crescita della zona euro rimanga robusta, anche se i prezzi delle materie prime si riveleranno un freno.

In Russia invece è probabile che i danni sarebbero ingenti e immediati. JPMorgan stima che la sua economia si contrarrà almeno del 12,5%.

L'asse Russia-Cina e la possibile mossa europea

L'impasse russo-occidentale, notano sempre analisti della Reuters, potrebbe rinvigorire le relazioni di Mosca con Pechino, ma le infrastrutture energetiche tra i due paesi sono scarse. "Sebbene la Russia abbia accelerato la cooperazione nel settore del gas con la Cina attraverso le infrastrutture del gas, tutti questi sviluppi sono ancora agli inizi rispetto ai mercati maturi in Europa", spiega Kaho Yu, principale analista asiatico presso la società di consulenza sul rischio Verisk Maplecroft.

"Dovremmo prendere i sussidi che ora dedichiamo a gas naturale, carbone e petrolio e puntare sull'energia rinnovabile, nella mobilità elettrica e nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, nelle pompe di calore, nel miglioramento dell'efficienza degli edifici", ha affermato Wolfgang Ketter, professore alla Rotterdam School of Management presso l'Università Erasmus nei Paesi Bassi.