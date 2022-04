L'azienda che premia i dipendenti con il 'bonus pandemia' da 400 euro

Arriva il "bonus pandemia" per i dipendenti Petronas. Tutti i lavoratori dello stabilimento Petronas di Villastellone, in provincia di Torino, riceveranno un premio per aver garantito la continuità produttiva durante i mesi più difficili delle ondate Covid. Si tratta di 400 euro a testa che si andranno a sommare ai 1.350 euro del premio di risultato.

Premio una tantum per 500 lavoratori

Petronas, azienda attiva nella produzione di oli industriali, ha accettato la proposta dei sindacati di elargire un extra bonus "una tantum" da 400 euro per premiare i 500 lavoratori dello stabilimento di Villastellone per il senso di responsabilità dimostrato durante la pandemia Covid. In questi due anni, infatti, è stata garantita la continuità produttiva dello stabilimento e sono arrivati risultati industriali ed economici positivi. "Si tratta di un importante riconoscimento per la professionalità dimostrata da lavoratrici e lavoratori - dichiara Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino - In un momento di estrema incertezza, che segue quello già difficile della pandemia, è positivo che un'azienda come Petronas riconosca i meriti e l'attaccamento dei propri lavoratori. Questo esempio dovrebbe spronare altre aziende a capire che i lavoratori non sono un costo, ma rappresentano un grande valore aggiunto".