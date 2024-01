La Libia è la prima crepa nel Piano Mattei di Meloni

Giorgia Meloni parla del Piano Mattei dal discorso di insediamento, ma a distanza di oltre un anno ne sappiamo ancora poco. Tra Eni, gas e migrazioni, il disegno del governo per l'Africa per rendere l'Italia hub energetico del Mediterraneo al momento ha solo dei fondi dedicati, una struttura di missione e una cabina di regia. Del piano in concreto manca tutto il resto ma se ne intravedono già le criticità: la Libia è una di queste. Ne abbiamo parlato con Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica dell'energia e dei mercati.

Le novità sul Piano Mattei di Meloni per l'Africa nel 2024

"Potenziare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati africani, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e affrontando le cause profonde delle migrazioni irregolari". Dopo mesi di annunci, il Piano Mattei ha le prime parole messe nere su bianco. In una delle prime sedute del 2024 il Parlamento ha convertito in legge il decreto del governo Meloni definendone la struttura di gestione, la cosiddetta "governance". Tuttavia, dopo più di un anno di menzioni e annunci non abbiamo ancora i dettagli: il Piano vero e proprio verrà infatti presentato ufficialmente durante la conferenza Italia-Africa in programma il 28 e 29 gennaio 2024, come indicato dalla stessa Giorgia Meloni.

Cultura, formazione, salute, agricoltura, energia, sviluppo economico e infrastrutturale, contrasto al terrorismo e ai trafficanti di esseri umani saranno i temi principali di cui si occuperà il Piano Mattei, che avrà una durata di 4 anni e su cui annualmente il governo dovrà riferire in Parlamento. Al momento, il costo totale stanziato è di 8,4 milioni di euro fino al 2026 che però coprono solo le spese di gestione e funzionamento.

Chi dirigerà il Piano Mattei: il ruolo di Fabrizio Saggio

Sarà la Cabina di regia a definire e attuare il Piano che verrà presieduta da Giorgia Meloni e poi composta dal ministro degli Esteri Tajani - che avrà funzioni di vicepresidente - dagli altri ministri, oltre che dal presidente della Conferenza delle Regioni e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Ne fanno parte anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica e università ed esponenti di società civile e terzo settore. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito.

Ma sarà la struttura di missione creata a Palazzo Chigi che opererà in concreto per mettere in atto il Piano Mattei. Come si vede dalla tabella sottostante estrapolata dall'allegato tecnico al disegno di legge, per la struttura di missione sono stanziati 235mila euro per il 2023 e 2,8 milioni all'anno dal 2024 al 2026, periodo di durata del piano.

Fabrizio Saggio sarà l'uomo del Piano Mattei. Ex ambasciatore a Tunisi, a dicembre è stato nominato consigliere diplomatico di Meloni a cui poi si è aggiunto il ruolo di "Coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei". Saggio è nato il 18 novembre 1971 a Napoli. Dopo la laurea in Giurisprudenza nel marzo del 1995 all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi in Diritto Internazionale, inizia la carriera diplomatica nel 1998, prestando servizio nel Contenzioso diplomatico, poi presso la Direzione generale del personale. Dal 2001 al 2005 ha lavorato a Bruxelles alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, prima di essere nominato Console al Cairo.

Nel 2008 è nominato da Giorgio Napolitano commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e nello stesso anno ritorna al Ministero degli Affari esteri per entrare a far parte dell'Ufficio del ministro dove resta fino al 2013, lavorando con i ministri Frattini, Terzi e Bonino. Nel 2013 è stato nuovamente inviato all'estero, presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. Rientra a Roma alla fine del 2015 per entrare a far parte dell'Ufficio affari diplomatici della Presidenza della Repubblica, fino all'ultima nomina, come ambasciatore in Tunisia. È sposato con Laura e ha due figli: Letizia e Antonio.

La Libia mostra i problemi del Piano Mattei: cosa non va

Non conosciamo ancora i dettagli del Piano Mattei ma è chiaro che la principale area geografica di riferimento è il Mediterraneo. Non sembra un caso che i primi due viaggi istituzionali di Meloni siano stati in Algeria e Libia: il primo è diventato il principale fornitore di gas per l'Italia sostituendo quello dalla Russia mentre il secondo rientra da sempre nelle principali attività di Eni.

In questi viaggi la presidente del Consiglio ha sempre avuto al suo fianco l'ad di Eni, Claudio Descalzi. Eni è attiva in Libia dal1959 per la ricerca ed estrazione di gas e petrolio. La Libia è uno dei paesi fornitori di gas all'Italia tramite il gasdotto Greenstream, il più lungo del Mar Mediterraneo, che si allaccia alla rete nazionale a Gela, in Sicilia. Proprio la Libia potrebbe mostrare i primi problemi del Piano Mattei.

"Le premesse del Piano Mattei in Libia sono difficoltose - dice a Today.it Francesco Sassi - Ci sono state delle interruzioni nelle estrazioni di petrolio e gas in alcuni giacimenti importanti. Questi pozzi hanno problemi di natura infrastrutturale a causa dei pochi investimenti e la produzione è lentamente calata. È una difficoltà ulteriore per un paese come l'Italia che vuole stabilizzare la propria situazione energetica".

I dati lo confermano: le forniture di gas libiche sono in calo negli ultimi anni. Il Greenstream è in grado di trasportare fino 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno ma in Italia questi livelli non si vedono dal 2010. Come si nota dal grafico sotto di Today.it secondo elaborazioni dei dati del Ministero dell'Ambiente, il gas che arriva in Italia dalla Libia è in calo dal 2019, anche se i dati parziali del 2023 suggeriscono un aumento rispetto al 2022, ma a volumi pur sempre inferiori al passato.

"La capacità di fazioni locali di interrompere la produzione per giochi di potere è tra i problemi che affliggono la Libia dal 2011 e danno problemi ai due governi libici - spiega Sassi - La Libia non si sta dimostrando un partner stabile dal punto di vista energetico. Eni prevede investimenti importanti in Libia come non si vedeva da 20 anni. Il Greenstream è un infrastruttura che esiste già, il paese è vicino ma le criticità rimangono".

Di recente, delle proteste al'impianto di Mellitah hanno minacciato la sua chiusura: "Anche solo la minaccia di interruzione del giacimento di Mellitah mostra i problemi a cui andrebbe incontro un investimento del genere nel paese - fa notare Sassi - E non è la prima volta che accade".

Non solo gas, anche petrolio e migranti: ma sul Piano Mattei "manca la strategia"

In Libia oltre al gas c'è anche il petrolio: secondo i dati più recenti di Enea l'Italia ha importato dalla Libia il 17% del greggio del 2023. In più bisogna considerare i migranti: il paese è centrale nella rotta migratoria del Mediterraneo, da lì transitano in molti che poi arrivano in Italia via mare. Sul Piano Mattei però "la strategia ancora non esiste - l'analisi di Sassi - Le premesse sono di accordi bilaterali con paesi che presi singolarmente hanno grossi problemi. Mi sembra di capire che c'è la volontà di garantirsi l'approvvigionamento italiano più che la transizione energetica del continente africano".

"L'Italia non ha la forza economica e l'influenza politica per gestire un continente"

"La produzione di gas naturale in tutta l'Africa è dedicata al mercato interno, per l'esportazione servono investimenti e l'Italia non ha la forza economica né l'influenza politica per gestire un continente. Se si considera la crescita della popolazione africana è chiaro che non si tiene conto delle peculiarità e dei bisogni. L'Italia ha dato il via a una serie di investimenti per la produzione e l'esportazione di gas che ignora il livello locale, e anche i progetti di più ampio respiro europeo come il Global gateway e il Repower Eu". L'appuntamento è alla conferenza Italia-Africa: lì Giorgia Meloni presenterà il Piano Mattei.