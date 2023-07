Pnrr stravolto, tagli da quasi 16 miliardi: i progetti che saltano e i nuovi bonus

Il Pnrr cambia aspetto.Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, ha proposto una revisione da 16 miliardi di euro che coinvolge 144 misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le rimodulazioni arrivano dopo i ritardi e le note difficoltà nell'attuazione del Piano, oggetto di negoziazioni continue e che vanno avanti da mesi con la Commissione europea. Nella cabina di regia che si è tenuta oggi, giovedì 27 luglio 2023, a Palazzo Chigi, Fitto ha presentato le modifiche al Pnrr in un documento di 152 pagine: non solo tagli, ma anche uno spostamento dei fondi al RepowerEu e proroghe delle scadenze. Vediamo i dettagli.

Tagli e modifiche al Pnrr: i progetti che saltano

La modifica presentata da Fitto include le proroghe delle scadenze di alcuni obiettivi contenuti nel Pnrr. Il Piano è infatti diviso in milestones e target - traguardi e obiettivi -, da raggiungere entro determinate date e che permettono così di sbloccare le rate successive da ricevere.

Entro dicembre 2023 l'Italia avrebbe dovuto centrare degli obiettivi previsti in alcune riforme, che prevedono la riduzione dei tempi per i pagamenti della Pubblica amministrazione, l'aggiudicazione degli appalti, e per i processi arretrati nei tribunali. Ora, il governo Meloni chiederà alla Commissione europea di raggiungere questi target 15 mesi più tardi.

Riguardo i tagli ai progetti, la revisione del Piano presentato da Fitto taglia interventi per 15,89 miliardi: le misure riguardano soprattutto le ferrovie, ma anche i comuni e temi come il dissesto idrogeologico e il welfare. I ministeri maggiormente coinvolti dai tagli sono diversi: Infrastrutture, Ambiente, Interni, fino all'Università. Sotto il punto di vista dei rapporti politici tra i titolari e Palazzo Chigi, le conseguenze sul piano politico sono imprevedibili.

Il ministero dell Infrastrutture a cui fa capo Matteo Salvini è tra quelli che hanno subito più tagli. Tra le modifiche che Fitto proporrà alla Commissione ci sono infatti le ferrovie: escono dal Pnrr i progetti per la connessione diagonale Roma-Pescara (620,17 milioni di euro), e alcuni tratti della Napoli-Bari e della Palermo Catania, per un taglio di altri 787 milioni.

Saltano poi oltre la metà dei fondi destinati alla lotta al dissesto idrogeologico (1,3 miliardi su 2,5) interventi per "la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (6 miliardi) e quelli per la rigenerazione urbana che servivano a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,3 miliardi).

Il ruolo del Repower Eu: ora vale 19,25 miliardi di euro

Ora entra in gioco il RepowerEu, il piano europeo per la transizine ecologica e l'autonomia energetica, in cui confluiranno tre grandi misure di investimento:

Reti, da 2,312 miliardi;

Transizione verde ed efficientamento energetico, per 14,793 miliardi;

Filiere, per 2,05 miliardi;

Sei riforme settoriali, che valgono altri 100,75 milioni, e vanno dalla riduzione dei costi di connessione alle reti per la produzione di biometano al testo unico rinnovabili.

In tutto, il Repower italiano varrà 19,25 miliardi di euro: qui confluiranno i soldi risparmiai dalle misure uscite dal Pnrr, che dovranno essere riprogrammati con risorse statali. Tra gli altri progetti del RepowerEu, spiccano il Tyrrhenian Link di Terna - per realizzare linee elettriche ad alta tensione tra Sardegna, Sicilia e Campania-, e il raddoppio del gasdotto lungo la dorsale Adriatica.

Nel Repower verranno inseriti i nuovi Ecobonus a favore di famiglie e imprese per investire nel risparmio energetico di luce e gas tramite ristrutturazioni edilizie.

Fitto: "Non è un definanziamento"

Nella revisione del Pnrr che sarà poi sottoposta alla commissione Ue sono previste "misure che si propone di definanziare dal Pnrr e di salvaguardare attraverso la copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al Pnrr e i fondi delle politiche di coesione. Si tratta di 9 misure per un ammontare di 15,9 miliardi di euro", ha detto Raffaele Fitto durante la conferenza stampa al termine della cabina di regia sul Pnrr.

Continua a leggere su Today.it...