Tutti i costi (e i rischi) nascosti nel progetto del ponte sullo Stretto: "Sbilanciato a favore dei privati"

Il progetto per costruire il ponte sullo Stretto di Messina continua, anche se in ritardo e tra varie incognite di natura ingegneristica e normativa. Già dal decreto del governo Meloni che "resuscitava" la società Stretto di Messina e riavviava il percorso per costruire l'opera, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) aveva espresso dei dubbi, ma gli emendamenti proposti non erano stati considerati. L'Anac ha notato uno "squilibrio" in favore della parte privata che deve costruire il ponte e in generale il decreto non ha risolto una criticità: perché ripescare un progetto vecchio di oltre un decennio, su cui c'è un contenzioso in corso che lo Stato sta vincendo e che espone il pubblico a nuovi, imprevisti costi? Oltre al fatto che, in caso di mancata realizzazione dell'opera, le penali da pagare ai privati sono tenute segrete, i rischi non sono finiti qui. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Busia, presidente dell'Anac.

L'Anac a Today.it: "Rischio sorprese sui costi del ponte sullo Stretto"

Il progetto del ponte sullo Stretto riavviato dal governo Meloni è basato in gran parte su quello del 2011. All'epoca, il governo di Mario Monti archiviò la pratica iniziando una stagione di contenziosi con le aziende che avrebbero dovuto realizzare l'opera, il consorzio Eurolink e la Parsons. Anche la stessa Stretto di Messina, società statale nata per gestire la costruzione dell'opera, chiese un indennizzo. In totale lo Stato affrontò richieste di risarcimento per oltre un miliardo di euro ma nel processo al tribunale di Roma vinse in primo grado. Perché riaprire quella pratica?

"La logica del buon padre di famiglia non può essere quella di prendere un progetto su cui c'è ancora una causa in corso, e che lo Stato sta vincendo, dicendo che è il migliore del mondo. Questo atteggiamento rafforza le pretese del privato, che è ancora un avversario dello Stato in tribunale" spiega a Today.it Giuseppe Busia, presidente dell'Anac.

Ma allora cosa fare del progetto passato? "Sarebbe stato più conveniente chiudere la controversia con una transazione, tra l'altro da una posizione di estrema forza grazie al giudizio di primo grado favorevole - dice Busia - Si sarebbe potuto acquistare il progetto a cifre piccole per poi metterlo a gara e migliorarlo tramite il contributo di altri operatori. A quel punto, non ci si sarebbe inchiodati a un progetto che ha più di dieci anni per costruire un'opera avveniristica da record privandoci dei nuovi standard tecnologici disponibili".

Tuttavia modificare il progetto nasconde dei rischi, nuovi costi e altri problemi legali. "Il progetto non si può modificare e migliorare più di tanto perché non si può superare il 50 per cento del costo iniziale, per legge - le parole del presidente di Anac - Di sicuro, si è aumentato il valore di un progetto che fino a ieri valeva molto meno ma che ci farebbe pagare il ponte di più. E di questo aumento di valore beneficia solo il privato".

Nel decreto del governo Meloni che ha riattivato il progetto del ponte sullo Stretto, gli emendamenti dell'Anac non sono stati considerati e rispetto al passato i costi sono più che raddoppiati. "Il decreto poteva almeno offrire l'occasione per chiarire il trasferimento del rischio al privato, quello cioè di realizzare l'opera e consegnarla funzionante. Ma il rischio resta al pubblico, possono anche esserci sorprese. Se ad esempio vengono fatte delle varianti progettuali di rilievo o comunque si supera l'aumento del costo del 50 per cento rispetto all'appalto, oltre ad aumentare le spese ci troveremmo di fronte a procedure di infrazione europee".

Le penali segrete del ponte sullo Stretto: "Ogni sacrificio sulla trasparenza alimenta sfiducia"

Non conosciamo a quanto ammontano le penali del ponte sullo Stretto. Matteo Salvini, a capo del ministero competente che vigila sull'opera, ha spiegato che la pubblicazione di questi atti non è contemplata dalla legge. In questi documenti è definito il rapporto tra lo Stato e i privati che Anac ha definito "sbilanciato" a favore della parte privata.

"In generale è necessario garantire la massima trasparenza in tutti i contratti, un elemento essenziale per dare ai cittadini contezza di come si investono fondi pubblici - ci dice Busia - Nel primo progetto del ponte si diceva che si sarebbe ripagato da solo, grazie ai pedaggi. Questa idea è venuta meno nel 2012 e ha portato ad accantonare l'opera su cui i finanziatori privati non avrebbero scommesso perché costava più di quello che rendeva. Questo non vuol dire che sia di per sé sbagliata, è una scelta politica. Ma se ripartiamo dall'idea che non si ripagherà da sola bisognerebbe investire in trasparenza, ogni sacrificio sul tema alimenta sfiducia, e questo non vale solo per il ponte".

E sulle penali inaccessibili, il presidente dell'autorità anticorruzione sottolinea che "questi documenti ancora non li abbiamo visti, credo siano in fase di predisposizione, ma al momento non abbiamo un'istruttoria. Siamo in una fase che ancora precede un nostro controllo. Valuteremo in seguito". Il passaggio decisivo potrebbe essere l'approvazione del Cipess che darà i dettagli mancanti sul ponte dello Stretto di Messina, specie per i suoi costi ancora poco chiari.