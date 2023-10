Il Ponte sullo Stretto ci costa 11 miliardi (per ora)

Il ponte sullo Stretto si farà, almeno sulla carta. Nella manovra del governo Meloni l'opera è finanziata con oltre 11 miliardi di euro fino al 2032, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, ci punta e tiene a mettere una bandiera politica storica sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. "Nella legge di bilancio c'è la copertura nell'arco di 10 anni, una grande opera che il mondo ci invidierà", ha assicurato Salvini. I finanziamenti più corposi per il Ponte iniziano già dal 2024. Oltre ai costi già sostenuti negli anni e a quelli previsti per i prossimi, potrebbero aggiungersene di altri: è la storia a dirlo.

Quanto costa il Ponte sullo Stretto: i fondi nella manovra 2024

Nella legge di bilancio per il 2024, la seconda del governo Meloni, sono previsti oltre 11,6 miliardi di euro per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Già dal 2024, il bilancio dello Stato prevede una spesa di 780 milioni di euro. A cosa serviranno? Il sottosegretario di Stato Federico Freni aveva spiegato che queste risorse "sarebbero state necessarie per avviare i lavori entro l'estate". Entro l'anno 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (il Cipess) dovrà approvare il progetto definitivo e i fondi stanziati serviranno anche a questo.

Le risorse economiche per il ponte sullo Stretto vengono divise anno per anno nel seguente modo. Nel testo della legge di bilancio si legge che "nelle more dell’individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l’anno 2024, 1.035 milioni per l’anno 2025, 1.300 milioni per l’anno 2026, 1.780 milioni per l’anno 2027, 1885 milioni per l’anno 2028, 1.700 milioni per l’anno 2029, 1.430 milioni per l’anno 2030, 1.460 milioni per l’anno 2031 e 260 milioni per l’anno 2032 ".

Come scritto a maggio 2023, nello stesso Documento di economia e finanza (Def) approvato dal governo Meloni si cercavano altre fonti di finanziamento tramite:

Le risorse messe a disposizione dalle Regioni "a valere, in particolare", sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione europei;

Finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale, con priorità a finanziatori istituzionali come la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti.

Il concetto sembra ribadito nella manovra per il 2024: all'articolo 56 si legge che "periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sino all’entrata in esercizio dell’opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenti informativa al Cipess sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell’opera e che, con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Cipess attesti la sussistenza delle predette fonti di finanziamento indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell’autorizzazione di spesa".

Nel Def i costi venivano individuati in 14,6 miliardi di euro, di cui 13,5 per il ponte e 1,1 per le opere ferroviarie annesse. Ora, la legge di bilancio per il 2024 stima i costi del ponte sullo Stretto di Messina in 11.630 milioni di euro, poco più di 11,6 miliardi. Il problema è che storicamente i costi per l'opera sono stati rivisti al rialzo.

I costi del ponte sullo Stretto, nella storia

Il primo atto concreto del governo Meloni verso la realizzazione del ponte è stata la "riattivazione" della Stretto di Messina S.p.a, società costituita nel 1981 con l'obiettivo di "progettare, realizzare e gestire il collegamento stabile tra Sicilia e Italia, con il Ponte sullo Stretto di Messina" che negli anni ha superato i 300 milioni di euro di costi per le casse dello Stato. Il governo Monti l'aveva posta in liquidazione ma il provvedimento dell'esecutivo Meloni l'ha revocato, mettendo la società nelle mani del Ministero dell'Economia e delle finanze, ora principale azionista.

Proprio la Stretto di Messina Spa potrebbe far salire, ancora, i costi per lo Stato a causa dei contenziosi aperti: il consorzio Eurolink, incaricato per la costruzione del ponte e guidato da WeBuild -, e altri operatori del settore - come le aziende italiane Condotte, Cmc e Aci, oltre alla spagnola Sacyr e la giapponese Ishikawaijma-Harima -, ha chiesto danni per 700 milioni di euro. Altri 90 li ha richiesti Parsons, azienda statunitense tra le più importanti dell'ingegneria civile, per i progetti presentati. In più, la società ha un contenzioso aperto anche con lo Stato, per 325 milioni di euro, per la revoca della concessione e dei lavori già effettuati.

In attesa di valutazioni più precise dell'opera, dal punto di vista economico e ambientale, è certo che negli anni i costi per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina sono sempre aumentati. Nel 2001 una delibera del Cipe li stimava in 5 miliardi, poi saliti a 6,3 miliardi da calcoli della Corte dei conti nel 2011, per arrivare fino agli 8,5 miliardi nel 2012. I costi è probabile aumenteranno ancora, per le stesse ragioni per cui sono saliti negli anni - adeguamento alla normativa, nuove tecnologie, aumento dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, oltre a non essere chiaro l'ammontare dei costi per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, non si capisce da dove verranno i soldi.

