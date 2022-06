Nasce il portale per scoprire tutti gli incentivi alle imprese

Finalmente uno strumento utile per aiutare le imprese a districarsi nel mare degli incentivi varati dal governo. A partire dal 2 luglio sarà online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr. Sarà rivolto ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni. “É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”, ha dichiarato il ministro Giorgetti.

Con questa mossa il governo risponde alle richieste di aiuto delle imprese, compresa quella lanciata da Silva Pompili, presidente nazionale di CNA Industria, in un'intervista a Today.it. "Adesso si sente sempre parlare di contributi per la digitalizzazione, per il 4.0, da questo punto di vista stanno mettendo in campo tante iniziative per poter aiutare le imprese, però bisogna far capire loro come poterle utilizzare, come accedere a questi contributi e a questi fondi", aveva dichiarato la Pompili.

Cos'è e a cosa serve il portale incentivi.gov.it

Il ministro Giorgetti assicura che il portale incentivi.gov.it è "uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”. Navigando nella piattaforma si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. In una seconda fase il portale sarà aperto anche alle misure e alle sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali. Il portale - continua il ministro - è una "bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.

Portale incentivi alle imprese: come funziona

Il portale incentivi.gov.it sarà online a partire dalle ore 10 del 2 giugno 2022. Dall’home page del portale, grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a procedure guidate, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro percorsi:

per profilo (adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini);

per parola chiave;

per categorie di interesse (ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione);

esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

Ogni incentivo sarà illustrato nel dettaglio, con l'aggiunta di una scheda sintetica contenente le informazioni principali della misura. In particolare verrà indicato a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda. È infine prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.