Così il Pos aiuterà a stanare gli evasori fiscali

Mancato utilizzo del Pos e controlli incrociati tra pagamenti digitali e fattura elettronica, queste le armi che il governo Meloni starebbe pensando di utilizzare per combattere l’evasione fiscale, che come sappiamo bene in Italia ammonta a circa 100 miliardi l’anno. Le novità sono contenute nel Def, nel capitolo dedicato all’evasione fiscale. Ma andiamo per ordine.

Fisco, il Pos come strumento per la lotta all’evasione

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def, il Documento economico finanziario che funge da cornice per la prossima legge di Bilancio. Nella parte dedicata alla lotta all’evasione fiscale compare una novità importante sul Pos, il dispositivo elettronico utilizzato per saldare gli acquisti con le carte. I pagamenti digitali potrebbero diventare uno strumento per la lotta al sommerso, in particolare per stanare quei commercianti, professionisti o artigiani che non pagano le tasse. In che modo?

Prima di tutto è doveroso fare un passo indietro, ricordando che il governo Draghi ha imposto sanzioni per chi nega ai clienti l’utilizzo del Pos (30 euro + il 4% del valore della transazione negata). Secondo poi è bene segnalare che a breve l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso a tutti i soggetti attualmente esenti, in modo tale da ricostruire esattamente il percorso di un bene o servizio senza che nessuno sfugga al Fisco.

Tutto partirebbe da qui e dal mancato utilizzo del Pos. Chi non accetta moneta elettronica potrebbe ricevere una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle entrate, ossia una lettera nella quale il Fisco riporta al contribuente tutte le anomalie rinvenute nella dichiarazione dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati. Grazie a questi controlli incrociati potrebbe venire fuori una buona fetta di sommerso. La spia dell’Agenzia delle entrate potrebbe accendersi non solo su chi non utilizza il Pos ma anche su dati discordanti tra fatture elettroniche e pagamenti digitali.

"Queste novità - si legge nel Def - consentiranno all’Agenzia delle entrate di utilizzare i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dagli esercenti attività di commercio al dettaglio incrociandoli con i dati dei Pos. Eventuali discrepanze potranno essere utilizzate per sviluppare processi di analisi del rischio e predisporre lettere di compliance da inviare agli operatori, segnalando eventuali incoerenze. L’effetto di deterrenza potrà essere amplificato dall’aumento del numero delle operazioni commerciali regolate mediante transazioni elettroniche".

Pos, nodo commissioni: tavolo convocato per il 20 aprile

Resta però da sciogliere il nodo commissioni, con un tavolo convocato per il 20 aprile tra operatori del settore dei pagamenti elettronici e commercianti per cercare di azzerare quelle sotto i 10 euro e ridurre quelle sotto i 30 euro. "In questi anni ci si è inventati di tutto: obblighi, sanzioni, lotterie, cashback. Misure che si sono rivelate, in alcuni casi, veri e propri disastri per le casse dello Stato. Nel frattempo, l'obbligo di accettare pagamenti si è trasformato in una stangata per le imprese, con costi stimati intorno ai 5 miliardi di euro l'anno e proporzionalmente più pesanti sui piccoli, che non riescono a strappare le stesse condizioni accordate alle attività che possono contare su grandi fatturati e transati", ricorda il segretario generale di Confesercenti Mauro Bussoni.

