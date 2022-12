La polemica sul pos obbligatorio, Meloni: "Lo stop alle commissioni è incostituzionale"

"C'è chi ci chiede perché non togliete le commissioni (sul pagamento con moneta elettronica attraverso il pos, ndr). Non possiamo farlo perché sarebbe incostituzionale". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna sulle polemiche delle ultime settimane sul pos obbligatorio. Meloni in un video su Facebook commenta la settimana politica e i temi al centro del dibattito.

"A me pare che Bankitalia in audizione alle commissioni competenti non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica, o diciamo un approccio critico, sulle nostre misure sul tema dell'aumento del contante e l'obbligo del Pos. La moneta elettronica è privata - spiega Meloni - è un servizio offerto e come tale lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione. Probabilmente questa questa è la ragione per cui la Banca d'Italia fa le sue valutazioni circa il tema dell'innalzamento del tetto al contante".

Meloni mostra poi alla telecamere una lettera che la Bce, Banca centrale europea, scrive nel 2019 all'allora ministro Gualtieri e ai presidenti di Camera e Senato e riguarda il tetto al contante e le misure che il Governo di allora stava portando avanti per abbassare ulteriormente il tetto del contante. "In pratica - spiega Meloni - la Bce dice al Governo italiano 'Attenzione a continuare ad abbassare il denaro contante costringendo a pagare con la moneta elettronica perché a differenza del contante ha un problema di commissioni essendo una moneta privata'".

Questa settimana poi ricorda ancora Meloni "l'Europa questa settimana ha deciso di fissare il tetto al contante a 10.000 euro, il doppio di quanto stabilito dal governo italiano. Chiedo a chi dice che vogliamo favorire gli evasori: l'Europa vuole favorire gli evasori? Non credo. Probabilmente abbiamo ragione noi quando sosteniamo che bisogna consentire alle persone di utilizzare il denaro contante e che questo non ha nulla a che fare con la lotta all'evasione. Forse abbiamo ragione noi anche quando cerchiamo di spiegare che una misura come il tetto al contante ha un senso solamente se è una misura europea perché se esistono diversi tetti al contante in giro per l'Europa quelli che hanno un tetto più basso rischiano di creare problemi alla loro economia in rapporto alle altre nazioni".