Quanto costa il POS? Ora le offerte sono consultabili online

"Sotto i 15 euro non accettiamo pagamenti con carta, altrimenti dobbiamo far pagare le commissioni". Quante volte ci siamo sentiti dare risposte del genere da commercianti o tassisti che ci ganno rifiutato il pagamento con moneta elettronica? In realtà l’obolo delle commissioni non è uguale per tutti, perché le offerte sono molteplici e ad informarsi su quelle più convenienti dovrebbero essere in primo luogo i commercianti che per legge devono accettare la forma di pagamento senza fissare soglie minime.

Dove trovare tutte le offerte

Per ovviare a tutto questo, da oggi le offerte commerciali dei prestatori di servizi di pagamento abilitati all’accettazione di pagamenti con carta presso gli esercenti (acquirer) previste ai sensi dell’art.3 del "Protocollo d’intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici", sono sul sito del Cnel, in una pagina dedicata in cui, munendosi di un po’ di pazienza, è possibile consultarle tutte.

"Il Cnel - ha spiegato il presidente, Renato Brunetta - promuove il dialogo tra le diverse componenti sociali ed economiche. Con il nostro sito intendiamo contribuire alla trasparenza, alla partecipazione e alla collaborazione con i nostri stakeholder. Il Cnel ha accolto la richiesta di ABI e degli altri sottoscrittori del protocollo e, in qualità di soggetto terzo, ha dedicato una nuova sezione del sito per ospitare e promuovere iniziative che, in coerenza con la nostra missione istituzionale, possano offrire un contributo alla trasparenza e all’inclusività".

Operazione trasparenza

L’operazione trasparenza, si legge in una nota di Confcommercio-Imprese per l’Italia, è il "risultato di un importante sviluppo operativo del protocollo d'intesa per la mitigazione dei costi dei POS, siglato presso il ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 luglio scorso da Confcommercio insieme ad altre associazioni imprenditoriali con ABI e APSP (associazione dei prestatori dei servizi di pagamento)".

"Tra le offerte proposte - continua la nota - ve ne sono diverse che prevedono la gratuità per le operazioni di importo ridotto (fino a 10 euro). In alcuni casi vi sono offerte promozionali anche per i rapporti già in essere. Inoltre, quando le offerte vengono proposte ai singoli esercenti, gli operatori dei pagamenti (banche in testa), devono utilizzare il medesimo schema standardizzato anche per evidenziare le condizioni che saranno applicate, al singolo esercente, alla fine dell'offerta promozionale".