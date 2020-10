L'ufficio postale diventa smart: boom di nuovi locker

Poste Italiane prosegue l'installazione dei nuovi locker Punto Poste Da Te, che offrono servizi di spedizione e pagamento self service all'interno di condomini o nelle sedi direzionali delle aziende e delle pubbliche amministrazioni.

I locker sono installati da Poste su richiesta e sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I servizi di spedizione offerti sono molteplici: è possibile ritirare pacchi, effettuare spedizioni di confezioni preaffrancate Poste Delivery Box acquistabili presso gli uffici postali. I clienti dotati di identità digitale Spid possono ritirare anche posta a firma tra cui raccomandate e assicurate. Inoltre le celle dei locker possono essere utilizzate per consegne/ritiri personali, o da parte di corrieri diversi da Poste Italiane. Grazie all'integrazione del Pos si possono inoltre pagare bollettini postali, effettuare ricariche di carte Postpay e telefoniche. Per utilizzare i servizi di spedizione e pagamento dei locker è sufficiente scaricare gratuitamente l'app Ufficio Postale.

Poste da te, come ritirare un pacco

Quando ricevi una notifica in App PT, un sms o una mail che ti avvisano che puoi ritirare il tuo pacco, vai al Punto Poste Da Te dove sei registrato. Per aprire la cella, avvicina il QR Code ricevuto in App PT al lettore ottico del locker oppure digita il codice alfanumerico. Segui le istruzioni sullo schermo per ritirare il tuo pacco.