Poste Italiane debutta nel mercato di luce e gas con la rata a prezzo fisso

Poste Italiane debutta sul mercato di luce e gas con un'offerta che prevede un prezzo fisso con la rata che sarà costante ogni mese. Sarà dunque possibile sapere in anticipo quanto si pagherà, a prescindere dai consumi. Che però, ovviamente, influiranno sull'importo con un meccanismo che si basa sulla media di quanto si è consumato nell'anno precedente. Come si legge sul sito di Poste, "al termine di ogni anno", la rata viene infatti ricalcolata, "sia in aumento sia in riduzione, sulla base dei consumi rilevati". Chi ha consumato meno del previsto può decidere "di ridurre la rata dei 12 mesi successivi oppure ricevere l'importo direttamente sulla tua Carta Postepay o sul tuo Conto BancoPosta". Ci sarà però anche la possibilità di scegliere un pagamento a importo variabile.

Si tratta, beninteso, di un'offerta a cui possono accedere i clienti del mercato libero. Poste spiega che sarà possibile optare per la fornitura del solo gas, per quella della sola elettricità, oppure per luce e gas insieme. Già a giugno, l'Amministratore Delegato di PostePay Spa, Marco Siracusano, aveva spiegato che la soluzione di Poste "è prevedibile e trasparente nella misura in cui sarà possibile aderire alla rata fissa sapendo in anticipo quanto si pagherà ogni mese. E poi è sostenibile, 100% green nella luce e 100% compensata in termini di emissioni di CO2 per il gas". A quanto sembra l'ingresso di Poste nel mercato di luce e gas sarebbe stato ritardato dalle turbolenze che si sono registrate sui mercati. Adesso però ci siamo. L'esordio dovrebbe avvenire intorno a metà febbraio 2023 e, si legge su TgPoste, "sarà accompagnato da un'imponente campagna pubblicitaria".