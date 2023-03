Poste Italiane conferma di avere basi solide per la crescita

Poste Italiane chiude un buon 2022, confermando di essere ben posizionata per continuare il suo percorso di crescita costante in un contesto sfidante, grazie al suo modello di business diversificato. Il gruppo ha registrato "risultati solidi con un risultato operativo del 2022 a livelli record, più che raddoppiato rispetto al 2017 – ha commentato Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale -. Tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della redditività operativa sottostante, confermando ancora una volta solide basi per la crescita futura".

Poste si sta trasformando da operatore logistico tradizionale in una piattaforma di distribuzione omnicanale, facendo leva su investimenti strategici in tecnologia e sulle funzionalità data driven. Nel 2022 i ricavi totali hanno registrato un aumento del 6,6% a 11,9 miliardi di euro. Il risultato operativo, pari a 2,29 miliardi, ha registrato un incremento del +24,1% rispetto agli 1,8 miliardi precedenti. Questo dato risulta essere pari a più del doppio del livello 2017. La stessa cosa vale per l’utile netto, risultato pari a 1,51 miliardi (0,7 miliardi nel 2017).

Le previsioni per il 2023

Per il 2023 il Gruppo prevede di raggiungere un risultato operativo pari a 2,5 miliardi, con il contributo di tutti i settori di business che più che compensa gli effetti negativi generati dall'inflazione sui costi e dai costi di avviamento del business di Poste Energia. Le previsioni sull’utile sono per 1,7 miliardi di euro.

"Sulla base della nostra sovraperformance, stiamo aumentando il dividendo per il 2022 e il target per il 2023, rispetto ai nostri obiettivi originari, proponendo un dividendo per azione pari a 65 centesimi di euro sui risultati del 2022, con un aumento del 10% rispetto al livello dello scorso anno, e fissando un obiettivo di dividendo per azione pari a 71 centesimi di euro sui risultati del 2023, con un aumento del 9% su base annua", ha concluso Matteo Del Fante.

