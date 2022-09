Poste Italiane sempre più green: obiettivo zero emissioni entro il 2030

Poste Italiane punta a diventare un?azienda sempre più green per raggiungere l?obiettivo zero emissioni entro il 2030. Proprio per questo, la società guidata da Matteo Del Fante ha deciso di mettere la sostenibilità ambientale al centro della propria strategia di crescita, con l?obiettivo di conseguire una crescita responsabile.

Sul fronte della mobilità, Poste Italiane si è impegnata nella sostituzione dell?intero parco veicoli con modelli di nuova generazione a propulsione elettrica, ibrida ed endotermica a basse emissioni. L?obiettivo è sostituire l?intera flotta e arrivare a 28.000 mila veicoli a ridotto impatto ambientale riducendo così del 40% le emissioni inquinanti entro il 2025.

Nell?edizione di oggi del TGPoste Maria Luisa Funaro, portalettere a Reggio Calabria, racconta la sua esperienza a bordo di uno dei nuovi tricicli elettrici che fanno parte della flotta aziendale: zero emissioni Co2, maggiore capienza con un carico massimo di 45Kg e maggiore stabilità e sicurezza.