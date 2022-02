Quanto guadagna il premier Draghi: la dichiarazione dei redditi 2021

Nessuna auto o barca per il premier Mario Draghi. Nella sua dichiarazione dei redditi del 2021 non ce n'è traccia, sì invece ad appartamenti, ville, garage e azioni. Vediamo nel dettaglio il patrimonio dichiarato dal premier Draghi nella sua ultima dichiarazione dei redditi, per un totale di oltre mezzo milione di euro di imponibile.

Draghi: dichiarati oltre 500 mila euro

E' stata pubblicata sul sito del governo, nella sezione 'amministrazione trasparente', l'ultima dichiarazione dei redditi del premier, Mario Draghi, quella del 2021, relativa al periodo di imposta 2020. Dichiarati 525,5 mila euro, senza alcun compenso per la carica di presidente del Consiglio. Nessuna sorpresa, visto che era stato lo stesso premier a dichiarare di "non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica". Così facendo SuperMario ha rinunciato di fatto a circa 80mila euro lordi l'anno (6.700 euro al mese). Lo scorso anno l'ex presidente della Bce aveva guadagnato di più: 581,6 mila euro (periodo d'imposta 2019). Ricordiamo che Draghi è stato eletto presidente del Consiglio italiano il 13 febbraio 2021 e che dal 2006 al 2011 è stato presidente della Banca centrale europea. Ora il premier ha deciso di guidare l'Italia fuori dalla pandemia, puntando al rilancio economico e sociale grazie anche ai fondi europei del Pnrr.

La dichiarazione dei redditi di Mario Draghi: ville, appartamenti, terreni ed azioni

Nella dichiarazione dei redditi 2021 di Mario Draghi figurano dieci fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, tre garage, due ville e alcuni appartamenti, uno anche a Londra, di proprietà e in comproprietà, e oltre diecimila azioni della società 'Serena'. Nel patrimonio del premier, invece, non ci sono né auto né barche. Scendendo ancora più nel dettaglio, il premier possiede un appartamento e un garage ad Anzio, un appartamento e due garage a Roma; due ville e un "annesso" a una villa in fase di ristrutturazione a Stra, in piena Riviera del Brenta, in provincia di Venezia, un fabbricato a Città delle Pieve, in provincia di Perugia, e un appartamento a Londra. Di alcuni è proprietario al 100% mentre di altri è comproprietario al 50% o al 33,34%. Draghi possiede anche dei terreni, sei in totale tutti a Stra. Infine, dichiara di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice 'Serena'.