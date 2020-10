Il ''premio'' per chi ha pagato le tasse durante l'emergenza

Durante questi mesi di emergenza sanitaria, tra lockdown e misure restrittive, il Governo ha sospeso il pagamento delle tasse tramite i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, così da poter dare respiro agli italiani, già schiacciati dalle conseguenze della pandemia. Ma la sospensione non era obbligatoria e c'è stato chi, anche durante quel periodo, ha continuato a pagare le tasse. Per loro è previsto un riconoscimento pubblico.

Contribuente solidale, il riconoscimento per chi ha pagato le tasse durante l'emergenza

Una sorta di premio (non in denaro), ma un riconoscimento previsto dall’articolo 71 proprio del decreto Cura Italia. Si tratta della menzione di ‘contribuente solidale’, un riconoscimento dello Stato ai contribuenti che pur potendo rinviare il pagamento delle tasse le hanno invece volontariamente pagate. ''Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana - si legge sul sito del Ministero dell'Economia - È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale. Sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato un elenco dei “contribuenti solidali” che ne abbiano fatta espressa richiesta''.

Contribuente solidale, come richiedere il ''premio''

La nota del Mef spiega anche come richiedere la menzione: ''L’istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale” è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati''.

''Nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - conclude la nota - sarà pubblicato il modello di istanza e le relative istruzioni, nonché un elenco dei tributi erariali che legittimano il riconoscimento della menzione di contribuente solidale. Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di contribuente solidale''.