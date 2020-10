Bollette non pagate? Quando vanno in prescrizione 

Può capitare di avere delle vecchie bollette ancora da pagare, ma non tutti sanno che le bollette, sia quelle 'classiche' che i conguagli, come tutti gli altri debiti cadono in prescrizione dopo un certo periodo di tempo. La società fornitrice non può quindi perseguitare a vita il cliente, ma dopo quanto cadono in prescrizione le bollette? I tempi variano in base alla tipologia di utenza: in base alla recente riforma esiste infatti un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento), idrica (acqua) o telefono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le bollette e la prescrizione: per quanto conservarle

Quando una bolletta cade in prescrizione, anche se il debito non è stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice. Per far sì che si compia la prescrizione è però necessario che il debitore non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora. Le bollette vanno comunque conservate fino al termine della prescrizione, anche se non c’è più alcun obbligo di conservare le ricevute di pagamento delle bollette. Ecco tutti i tempi di prescrizione per le diverse utenze: