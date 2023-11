Presentata la settima edizione della Mappa del Cibo a domicilio in Italia

Just Eat ha presentato la settima edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia, svelando una collaborazione esclusiva con Delivery Valley di Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta. L'iniziativa si concentra su quattro trend che rivoluzioneranno l'esperienza culinaria e il food delivery.

In un contesto gastronomico in costante evoluzione, sono state esplorate le tendenze del food delivery in Italia, indagando su come stiano cambiando le abitudini alimentari nel paese. In collaborazione con WGSN, l'istituto di ricerca sulle tendenze dei consumi, e BVA Doxa, sono emersi nuovi driver che plasmeranno il mondo del cibo e del food delivery.

Il Country Manager di Just Eat Italia, Daniele Contini, sottolinea che il food delivery è sempre più legato all'esperienza, evidenziando un desiderio crescente tra gli italiani di maggiore comodità, varietà e accessibilità nei servizi di consegna a domicilio. La visione "Empowering everyday convenience" si propone di ampliare l'offerta per soddisfare la richiesta di accesso a una gamma più ampia di beni di consumo.



La settima edizione della Mappa del cibo a domicilio rivela quattro trend principali:

Mood Food: Benessere Emotivo attraverso il Cibo

Le abitudini alimentari si stanno evolvendo in risposta alle esigenze e ai valori personali. L'emozione e lo stress stanno ridefinendo l'approccio al benessere, mettendo in evidenza l'importanza di accostare il piacere a un'esperienza nell'equazione del benessere. Nel contesto del food delivery, questo si traduce in una ricerca di cibo che migliora il benessere emotivo, con il 90% degli italiani che afferma di ordinare piatti basandosi su emozioni o ricordi positivi.

Zero Heroes: Sostenibilità nel Food Delivery

La sostenibilità è emersa come un valore fondamentale nelle abitudini di consumo degli italiani. Just Eat si impegna attivamente per la sostenibilità, collaborando con iniziative come Notpla, un packaging biodegradabile composto da alghe marine, per ridurre l'impatto ambientale. La ricerca ha evidenziato la crescente importanza della provenienza delle materie prime, dell'uso di prodotti locali e della disponibilità a pagare di più per una consegna più sostenibile, con il 65% degli italiani che si dice disposto a farlo.

Fusion of Cultures: Una Miscela di Sapori da tutto il Mondo

Nelle aree urbane, il settore alimentare sta vivendo una straordinaria contaminazione culturale. I consumatori cercano nuovi sapori e ingredienti, influenzando la cucina internazionale e la richiesta di cibi autentici. Il food delivery amplia l'esperienza culinaria, con una forte tendenza a sperimentare piatti provenienti da culture diverse. In particolare, la cucina italo-giapponese è uno degli abbinamenti più apprezzati (47%), mentre i giovani dimostrano una predilezione per la fusione tra la cucina italiana e brasiliana (46%).

Taste Makers: Il Cibo nell'Era dei Social Media.

L'ascesa dei social media ha trasformato il modo in cui le persone interagiscono con il cibo. Gli influencer sui social media giocano un ruolo significativo nell'incoraggiare i consumatori a esplorare nuovi piatti e ristoranti. La ricerca ha rivelato che il 70% degli italiani ha provato almeno una volta a replicare ricette o piatti visti su social media, mentre il 50% segue almeno un ristorante online. Le immagini di piatti e ambienti dei ristoranti sui social media influenzano notevolmente le decisioni alimentari, dimostrando l'importanza dell'ispirazione digitale nel settore food delivery.

In conclusione la Mappa del cibo a domicilio offre una panoramica completa delle tendenze del food delivery in Italia evidenziando l'evoluzione delle abitudini alimentari degli italiani e anticipando come ci si impegnerà per soddisfare le nuove esigenze del mercato.