I prezzi alle stelle dell'acqua minerale in bottiglia: dove costa di più

Il 29,4% delle famiglie in Italia non si fida a bere l'acqua del rubinetto, con punte del 61,7% in Sicilia, 51,1% in Calabria e 48,6% in Sardegna, secondo un report dell'Istat. Un sentimento che modifica profondamente le abitudini dei cittadini, spingendoli a consumare sempre più acqua minerale in bottiglia, al punto che nel 2022 i consumi di acque minerali nel nostro Paese hanno raggiunto quota 14,9 miliardi di litri, con un aumento del 9% sul 2021 e una media pro capite pari a 252 litri. Assoutenti ha perciò lanciato l'allarme sull'aumento dei costi delle acque minerali. Secondo l'associazione, l'acqua minerale è uno dei beni alimentari che nell'ultimo anno ha subìto i maggiori incrementi dei listini. "In base all'ultimo dato Istat sull'inflazione, un litro di acqua - ha spiegato Assoutenti - costa oggi in media il 15% in più rispetto allo scorso anno. Prezzi schizzati alle stelle anche per effetto dei maggiori consumi da parte degli italiani, ma che appaiono estremamente diversificati sul territorio".

Assoutenti ha stilato una classifica delle città italiane dove l'acqua minerale costa di più. I prezzi sono in euro e relativi a una confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri. In decima posizione c'è Vercelli, dove il costo di una cassa d'acqua è in media di 2,56 euro. In nona posizione si trova Bologna, dove per 6 bottiglie da 1,5 mezzo di minerale si sborsano 2,6 euro. Roma è all'ottavo posto con una spesa media di 2,62 euro per una cassa d'acqua. Prezzo solo di due centesimi superiore rispetto a Bologna. In settima (e sesta) posizione, a pari merito, ci sono Treviso e Aosta, con un balzo di 11 centesimi rispetto alla capitale. Nel capoluogo veneto e in quello valdostano per 6 bottiglie d'acqua da 1,5 litri si sborsano 2,73 euro.

In quinta posizione, ma a poca distanza dalle precedenti, c'è Reggio Emilia che fa pagare in media 2,77 euro per una cassa di acqua minerale. In quarta posizione si trova Biella, anche questa di poco più cara del comune emiliano, che resta fuori dal podio con i suoi 2,81 euro per una confezione d'acqua da 1,5 litri. In terza posizione Gorizia con una spesa media di 2,88 euro per ogni cassa d'acqua minerale da 1,5 litri. Trento è in seconda posizione con un costo medio di ben 3,02 euro per 6 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri. La città più cara d'Italia, infine, è Bolzano, dove si toccano i 3,09 euro spesi per ogni confezione da 1,5 litri di acqua minerale.

In coda alla classifica, invece, le acque minerali più economiche sono a Napoli, con una spesa di 1,56 euro a confezione da 1,5 litri per 6 bottiglie, Bari con 1,76 euro e Catanzaro con 1,77 euro. Assoutenti segnala che, in sostanza, a Bolzano l'acqua minerale costa quasi il doppio rispetto al capoluogo campano, +98%. Se si confronta anche la top 10 delle più care con le più economiche, si nota anche come la maggior parte delle prime siano città del nord Italia, mentre le seconde siano perlopiù nel Mezzogiorno.