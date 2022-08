Benzina e diesel: agosto inizia "col prezzo giusto"

Continuano a scendere le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Continuano ad aumentare i prezzi del metano. Brent a 103 dollari, quotazione della benzina in aumento, gasolio in calo. Benzina self service a 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio sotto 1,86.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,881 euro/litro (-16 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,875), diesel a 1,858 euro/litro (-13, compagnie 1,860, pompe bianche 1,851). Benzina servito a 2,019 euro/litro (-20, compagnie 2,061, pompe bianche 1,936), diesel a 1,998 euro/litro (-16, compagnie 2,041, pompe bianche 1,912). Gpl servito a 0,817 euro/litro (-2, compagnie 0,826, pompe bianche 0,807), metano servito a 2,291 euro/kg (+23, compagnie 2,326, pompe bianche 2,263), Gnl 2,181 euro/kg (+15, compagnie 2,223 euro/kg, pompe bianche 2,150 euro/kg).

Questi sono invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,979 euro/litro (servito 2,222), gasolio self service 1,962 euro/litro (servito 2,209), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,257 euro/kg, Gnl 2,257 euro/kg.

Prorogato lo sconto di 30 centesimi

Lo sconto di 30 centesimi dei carburanti è già stato esteso fino al 21 agosto. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

Sembra però già certo che la norma verrà riconfermata e prorogata un’altra volta, almeno fino al 31 ottobre. L'ufficialità dovrebbe arrivare on il decreto Aiuti Bis nei prossimi giorni.