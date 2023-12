Benzina e diesel, occhio ai prezzi: la sorpresa di inizio settimana al distributore per gli automobilisti

Al self i ribassi non si fermano più. Prezzi ancora in calo sulla rete carburanti. Recependo quanto deciso dagli operatori la scorsa settimana, le medie nazionali di benzina e diesel continuano infatti a diminuire con forza, secondo gli ultimi dati di oggi di Quotidiano Energia. Siamo ai minimi, almeno per il 2023.

Sulla rete nazionale, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,784 euro/litro (1,796 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,773 e 1,799 euro/litro (no logo 1,787). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,757 euro/litro (contro 1,770), con i diversi marchi tra 1,748 e 1,771 euro/litro (no logo 1,758).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,928 euro/litro (rispetto a 1,940), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,977 euro/litro (no logo 1,844). La media del diesel servito è 1,901 euro/litro (1,915 la rilevazione precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,838 e 1,953 euro/litro (no logo 1,813).

I prezzi medi praticati del Gpl, infine, si collocano tra 0,724 e 0,743 euro/litro (no logo 0,712). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,439 e 1,569 (no logo 1,457).

Perché la benzina e il diesel costa meno

Il prezzo del petrolio è ai minimi da quasi sei mesi a questa parte: gli analisti stanno cercando di capire se il calo sia destinato a continuare ulteriormente e per quanto, anche a causa dell’effettiva adesione dei Paesi Opec+ all’accordo sui tagli alla produzione dei giorni scorsi. La scorsa settimana il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha detto che i tagli alla produzione petrolifera dell'Opec+ possono "assolutamente" continuare oltre il primo trimestre 2024, se necessario. Il mese scorso, i produttori di petrolio dell'Opec+ hanno concordato tagli volontari alla produzione per un totale di circa 2,2 milioni di barili al gionro per l'inizio del prossimo anno, e l'Arabia Saudita ha mantenuto l'attuale taglio volontario.

L'Algeria, a ruota, si è detta pronta a proseguire i suoi tagli anche oltre il 31 marzo prossimo, per "riorganizzare il mercato petrolifero internazionale sulla base dei suoi fondamentali, piuttosto che sottoporlo alle fluttuazioni irrazionali degli speculatori, responsabili di una crescente volatilità e di una significativa instabilità". Lecito pensare dunque che il trend non al rialzo proseguirà per settimane, forse mesi. Con la diminuzione dei prezzi del petrolio quasi sempre calano anche i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Non di moltissimo però, perché il peso della materia prima incide solo marginalmente sul costo della benzina. Poco meno di un terzo rispetto al costo totale sostenuto dagli automobilisti. Circa la metà se ne va in accise e il resto entra nelle casse dello Stato sotto forma di Iva.