Tornano a salire i prezzi dei carburanti: gli aumenti maggiori sul gasolio

Sembra davvero giunta al capolinea la fase discendente sui prezzi dei carburanti osservata negli ultimi due mesi. Dopo gli aumenti dello scorso fine settimana, un nuovo rialzo torna a far lievitare i listini di gasolio e benzina. Di seguito le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa rilevati da "Staffetta Quotidiana", che osserva un aumento di un centesimo al litro dei prezzi consigliati della benzina da Q8 e Tamoil.

I prezzi odierni

Le medie dei prezzi oggi, 20 giugno, su circa 18mila impianti in Italia sono comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati "Staffetta Quotidiana".

Benzina al self service si attesta 1,852 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,858, per le pompe bianche no logo 1,840). Aumenti maggiori per il Diesel, che al self si attesta a 1,717 euro/litro (+5, compagnie 1,725, pompe no logo 1,702).

Per il servito benzina a 1,993 euro/litro (+1, compagnie 2,035, pompe bianche 1,908). Diesel servito a 1,859 euro/litro (+5, compagnie 1,904, pompe bianche 1,770).

Invariato invece il prezzo del Gpl servito a 0,707 euro/litro (alle pompe bianche 0,695). In lieve calo il metano, al servito a 1,325 euro/kg (-1, compagnie 1,341, pompe bianche 1,312), così come il Gnl 1,205 euro/kg (-1, compagnie 1,203 euro/kg, pompe bianche 1,207 euro/kg).

Prezzi in autostrada come di consueto più elevati. Benzina self service a 1,946 euro al litro (servito 2,207), gasolio self service 1,835 euro/litro (servito 2,102). Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,447 euro/kg, Gnl 1,257 euro/kg.