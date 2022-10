Benzina, prezzi mai così bassi (ma non durerà)

Sono ancora in calo i prezzi dei carburanti, una bella notizia per gli automobilisti che però non è destinata a durare a lungo. Secondo i dati del Mite, la media settimanale della benzina al serlf service è 1,633 euro al litro, in calo di 2,3 centesimi rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato minimo da giugno 2021. Il prezzo del gasolio è invece di 1,738 euro al litro, in questo caso sui minimi dalla fine di febbraio di quest'anno.

Benzina ai minimi da giugno 2021, ma non durerà

All'orizzonte però c'è l'ombra di nuovi aumenti, come spiegato da Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori: "Cala la benzina. Sarebbe una notizia positiva se non fosse per il fatto che già a ottobre i Paesi Opec+ hanno ridotto la produzione di petrolio e che forse domani decideranno un mega taglio ulteriore. Insomma, nulla di buono all’orizzonte né per gli automobilisti né per l’inflazione, che aveva tratto giovamento dal rallentamento dei prezzi dei carburanti".

L'Opec+, nella riunione di domani, potrebbe decidere di tagliere la produzione fino a 2 milioni di barili al giorno. Lo scrive Bloomberg citando i delegati, secondo i quali saranno tuttavia esaminate anche le opzioni di tagli minori fra 1 e 1,5 milioni di barili. Le attese di un maxi-intevento da parte dei paesi produttori ha contribuito a mettere ancora le ali alle quotazioni del greggio: il Wti segna un aumento del 3,4% a 86,5 dollari al barile, il Brent del 3,2% a 91,7 dollari.

"La benzina - ha aggiunto Dona - si attesta a 1,633 euro al litro, un valore che non si aveva dalla rilevazione del 28 giugno 2021 quando era 1,625 euro al litro. Malissimo il gasolio, che resta a livelli lunari, 1,738 euro al litro. Da quando è iniziata la guerra, se un litro di benzina costa ora quasi 22 cent in meno, con una flessione dell’11,7%, pari a un risparmio di 10 euro e 86 cent per un pieno da 50 litri, il gasolio, nonostante la riduzione di 30,5 cent del Governo, resta ancora a livelli superiori a quelli pre-conflitto del 21 febbraio 2022, quasi 2 cent al litro, +0,9%, pari a 80 cent a rifornimento".

"Rispetto all'inizio dell'anno - ha concluso il presidente Unc - la benzina è diminuita del 5%, pari a 4 euro e 34 cent per un pieno, il gasolio invece è ancora maggiore del 9,7%, oltre 15 cent al litro, 7 euro e 65 cent a rifornimento, equivalenti a 184 euro su base annua. Il Governo e il Parlamento devono intervenire come da noi proposto da anni, dando una definizione di prezzo anomalo, altrimenti questa speculazione proseguirà e si intensificherà dopo il taglio aggiuntivo dei Paese Opec+".

Carburanti, i prezzi aggiornati

Stamattin la prospettiva di un taglio della produzione di greggio da parte dei Paesi dell'Opec+ ha galvanizzato il barile, tornato vicino ai 90 dollari, e riportato il segno più anche sulle quotazioni dei prodotti raffinati, dopo due sessioni al ribasso. Poco mossi i prezzi dei carburanti alla pompa, fatta eccezione per il metano, ancora in rialzo. Quanto a benzina e gasolio, si registra questa mattina che i prezzi medi dei cinque maggior marchi sono più bassi rispetto alla media delle “pompe bianche”, considerando la benzina in self service (1,640 contro 1,642 euro/litro). Perfetta parità invece sul gasolio self a 1,745 euro/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,641 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,640, pompe bianche 1,642), diesel a 1,744 euro/litro (-2, compagnie 1,745, pompe bianche 1,745). Benzina servito a 1,788 euro/litro (-1, compagnie 1,830, pompe bianche 1,705), diesel a 1,890 euro/litro (invariato, compagnie 1,931, pompe bianche 1,806). Gpl servito a 0,789 euro/litro (-1, compagnie 0,795, pompe bianche 0,782), metano servito a 3,146 euro/kg (+10, compagnie 3,302, pompe bianche 3,022), Gnl 3,173 euro/kg (invariato, compagnie 3,290 euro/kg, pompe bianche 3,093 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,745 euro/litro (servito 2,014), gasolio self service 1,842 euro/litro (servito 2,101), Gpl 0,890 euro/litro, metano 3,704 euro/kg, Gnl 3,413 euro/kg.