Prezzi benzina e diesel: cosa succederà, la mossa del governo Draghi

Certezze poche, dubbi tanti. L'esecutivo, alle battute finali, prende tempo a proposito di un nuovo imponente decreto per alleggerire gli effetti di prezzi sempre più alti per luce e gas. L'intervento più urgente però viene dato per scontato da tutti gli osservatori: è quello che riguarda la proroga del taglio delle accise sui carburanti, esteso dal decreto aiuti bis fino al 20 settembre. E' cosa fatta. O quasi. I 30 centesimi di sconto sul costo di benzina e diesel saranno quindi rinnovati per un altro mese, almeno fino al 20 ottobre, forse fino alla fine di ottobre, con un costo per le casse dello Stato che si aggirerebbe intorno a un miliardo di euro. Poi spetterà al nuovo governo, che intorno alla fine di ottobre sarà pienamente operativo, decidere come procedere.

Intanto l'estensione temporanea dell’agevolazione arriverà di certo, e succederà nei primissioni giorni di settembre: potrebbe prendere la forma, come nelle ultime puntate, di un decreto interministeriale firmato dai ministri Roberto Cingolani (Transizione Ecologica) e Daniele Franco (Economia).

Seguiranno altre misure per far rifiatare soprattutto le imprese zavorrate da un prezzo del gas fuori controllo. Lo schema del nuovo decreto sarà delineato non appena il governo avrà chiari i margini di intervento. Non se ne farà nulla prima di metà mese, nonostante la pressione delle forze politiche per una manovra energetica corposa non cessa. Alcuni si spingono addirittura a ipotizzare un maxi-decreto da 20-30 miliardi e agitano la leva dello scostamento di bilancio. Ma il governo uscente guidato da Mario Draghi è in carica solo per gli affari correnti quindi non potrebbe, ad esempio, approvare uno scostamento di bilancio. Negli scorsi mesi sono già stati stanziati quasi 50 miliardi di euro per far fronte al caro bollette e al caro benzina.

Un pieno di gasolio oggi costa 15 euro in più di un anno fa

I nuovi lievi rialzi registrati sulla rete dei carburanti in questi giorni di controesodo, dopo una flessione durata settimane, rappresentano un pessimo segnale per i consumatori italiani e per l'intera economia, e rischiano di avere effetti a cascata sui prezzi al dettaglio. Lo afferma Assoutenti, commentando il recente incremento dei listini alla pompa. "Dopo un periodo di lenta discesa, i prezzi dei carburanti tornano a crescere in modo velocissimo - denuncia il presidente Furio Truzzi -. Rispetto alle rilevazioni di Quotidiano Energia di un anno fa (26 agosto 2021), oggi un litro di benzina costa il 7% in più, mentre il diesel aumenta addirittura del +19,8%, con un pieno di gasolio che costa oggi 15 euro in più rispetto ad un anno fa".

"Su tale situazione pesa la spada di Damocle del taglio delle accise, misura che scadrà il prossimo 20 settembre e che, se non rinnovata, farà schizzare i prezzi dei carburanti a oltre 2 euro al litro - prosegue Truzzi -. Gli effetti per i consumatori rischiano di essere devastanti, perché la risalita di benzina e gasolio ha impatti diretti sia sui costi di rifornimento in capo alle famiglie, sia sui listini al dettaglio dei beni trasportati a partire dagli alimentari, che subiranno una nuova impennata nel corso dell'autunno".

Dieci consigli per spender meno alla guida

Con l'aumento del prezzo del diesel e della benzina, è possibile risparmiare dal 10 al 20% di carburante adottando alcune semplicissimi accorgimenti. E meno consumi significa anche meno inquinamento. Quanto si spende in carburante non dipende solo dalle tasse e dal prezzo del petrolio. Infatti, la guida ecologica può ridurre i consumi dal 10 al 20% e quindi risparmiare fino a 335 euro all'anno (calcolo per una Peugeot 3008 che consuma 8 l/100 km e percorre 13.000 km/anno). Idee sbagliate e cattive abitudini sono ancora comuni. Per ridurre i consumi l'Aduc fornisce 10 consigli.

1. Ridurre la velocità - 10 km/h in meno significano un risparmio da tre a cinque litri di carburante su 500 km e 12 kg in meno di CO2 nell'atmosfera. E non è molto più lungo: perdi solo quattro minuti su un viaggio in autostrada di 100 chilometri. Devi sapere che i consumi aumentano in modo esponenziale: da 40 a 80 km/h raddoppiano.

2. Anticipare la frenata - Molti automobilisti tendono ad accelerare bruscamente quando vedono un semaforo verde, anche se poidevono frenare se diventa rosso. Assurdo, perché genera inutili consumi eccessivi. Dovresti anche sapere che molti comuni hanno adottato un sistema di "onda verde" in modo che riducendo la velocità a 35 km/h o 40 km/h ti permetta di superare tutti i semafori verdi senza fermarti. Allo stesso modo, non è necessario "attaccarti" all'auto davanti a te in un ingorgo non appena la linea avanza leggermente. Puoi semplicemente far avanzare la tua auto togliendo il piede dall'acceleratore... che consuma zero carburante.

3. Limitare i piccoli viaggi - Il 40% dei viaggi in auto sono meno di due chilometri. Tuttavia, sono proprio questi primi due chilometri ad essere i più inquinanti e i più costosi: il sovraconsumo raggiunge il 45% sul primo chilometro, il 25% sul secondo. Poiché i convertitori catalitici non funzionano in modo ottimale a freddo, aumenta anche le emissioni di CO2 e ossido di azoto.

4. Parcheggiare all'ombra - Anche da ferma, la tua auto può farti consumare di più! In effetti, un veicolo parcheggiato alla luce diretta del sole impiegherà più tempo a raffreddarsi e tenderemo ad accendere completamente l'aria condizionata all'avvio. Inoltre, parte del carburante può evaporare sotto l'effetto del calore. In linea di principio, una cartuccia di carbone attivo dovrebbe raccogliere i vapori di benzina, ma alcuni possono fuoriuscire attraverso lo sfiato del serbatoio, le tubazioni o le parti in plastica del sistema di alimentazione. All'avvio, anche la benzina fredda che entra in un motore che è stato riscaldato al sole evaporerà più rapidamente e porterà a un consumo eccessivo.

5. Usare il controllo automatico della velocità... con saggezza - Oltre al comfort e alla tranquillità che offre (nessuna paura di essere beccati da un autovelox), il "cruise control" aiuta ad evitare inutili accelerazioni e rallentamenti e quindi a ridurre i consumi. Aumenta anche la sicurezza, poiché il conducente non ha più d'occhio il tachimetro. Questi vantaggi sono particolarmente validi per i tragitti regolari. In montagna o su strade tortuose, il cruise control costringerà l'auto ad accelerare per mantenere la velocità. Per consumare il meno possibile su un percorso collinare, bisogna ridurre la velocità in salita e rilasciare l'acceleratore in discesa, restando nella marcia più alta possibile.

6. Cambiare marcia il prima possibile - Molti automobilisti hanno preso la cattiva abitudine di lasciare che il proprio veicolo aumenti gradualmente la velocità nella marcia più alta, quindi scalare le marce e premere forte sull'acceleratore per godersi buoni pick-up. Ma è il regime del motore a determinare i consumi: per una guida il più economica possibile, è necessario inserire la marcia più alta prima dei 2.500 giri su un'auto a benzina e di 2.000 giri su un'auto diesel.

7. Scelta degli pneumatici giusti e controllo della pressione - I pneumatici sgonfi determinano un aumento della resistenza a girare e quindi un aumento del consumo di carburante del 2,4% per 0,5 bar. Sono anche pericolosi perché degradano la qualità della guida e possono persino esplodere. Per i viaggi lunghi, si consiglia inoltre di gonfiare le gomme di 0,2 bar oltre i limiti, soprattutto se l'auto è carica. Si noti che ci sono pneumatici "a basso consumo" che riducono la resistenza all'asflato.

8. Alleggerire il veicolo e non fare rifornimento - Qualcosa a cui pensare prima di acquistare un'auto: il consumo di carburante aumenta del 7% quando il veicolo diventa più pesante di 100 kg. Anche se hai un'auto leggera, considera di sbarazzarti di tutti gli oggetti non necessari. Un altro consiglio, non fare rifornimento sistematicamente perché ogni litro di carburante rappresenta altrettanti chilogrammi da trasportare. Allo stesso modo, sgomberare l'auto da bauli e portapacchi, portabiciclette e portasci quando non sono in uso: portano a un consumo eccessivo del 10-20% a causa della perdita di aerodinamica. È inoltre preferibile prediligere rimorchi e portabiciclette nella parte posteriore.

9. Utilizzare l'aria condizionata solo in autostrada - Praticamente tutte le auto oggi hanno l'aria condizionata, ed è quasi diventata una reflex non appena fa caldo. Tuttavia, l'aria condizionata consuma fino a un litro in più ogni 100 km/h. Quando si guida a bassa velocità, è quindi preferibile aprire i finestrini per rinfrescarsi. Quando si supera una certa velocità, invece, il consumo eccessivo causato dalla resistenza aerodinamica dei finestrini aperti supera quello dell'aria condizionata.

10. Spegnere il motore quando si è fermi - Il sistema "2Stop and Start", che disinserisce l'accensione non appena la velocità scende al di sotto dei 5 km/h, si sta diffondendo sui nuovi veicoli. Secondo i produttori, consente risparmi fino all'8%. In realtà questa percentuale è valida solo se si guida principalmente in città con molto traffico; in condizioni reali siamo piuttosto intorno al 3%. Detto questo, il principio rimane valido, soprattutto perché gli avviatori e le batterie moderni supportano perfettamente gli avviamenti frequenti.

Benzina e diesel, nuovi aumenti: cosa rischia di succedere il 20 settembre