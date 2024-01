Barilla taglia i prezzi della pasta (ma anche di biscotti e merendine): cosa sapere sui ribassi

A partire da febbraio, e per tutto il 2024, Barilla taglierà i prezzi su moltissimi suoi prodotti. Una scelta senz'altro di rilievo, dopo un periodo di inflazione galoppante che ha pesato e che, nonostante una flessione, continua a pesare fortemente sui consumi e sui carrelli della spesa degli italiani.

La multinazionale di Parma, leader nel mercato della pasta in Italia e all'estero, ha annunciato che dal prossimo mese e fino al 31 dicembre 2024 i prezzi subiranno un calo tra il 7 e il 13%.

"Riteniamo - si apprende dalla nota diffusa - che questa operazione ben rappresenti il forte senso di responsabilità con il quale la nostra azienda opera, da sempre, al fine di onorare e vedere confermata la fiducia che le persone e gli stakeholder di riferimento ci riconoscono". "Si tratta di un'importante operazione "di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti e ai distributori". Saranno quindi le singole catene di supermercati ad avere l'ultima parola sui prezzi finali dei prodotti.

I prodotti toccati dal taglio ai prezzi

L'operazione di taglio ai prezzi riguarderà gran parte delle tipologie di pasta - non solo i famosi Spaghetti n. 5, dunque - e poi ancora vari prodotti Mulino Bianco, tra i quali biscotti, merendine, fette biscottate, pani confezionati. Ma anche "alcuni articoli della Pavesi, come le Gocciole, brand di proprietà del gruppo".

Nella corsa dei prezzi registrato nel 2023, proprio il caro-pasta è stato spesso presso a simbolo dell'allarme inflazione e di un impatto sulle tasche dei consumatori difficile da trascurare. I dati Istat danno il polso dell'impennata: dal 2019 al 2023 la pasta secca è aumentata del 40,1%.

Rispetto al maggio del 2022, nello stesso periodo dello scorso anno il prezzo della pasta secca segnava un +17,5%, parecchio al di sopra del valore medio dell'inflazione.

Dall’Unione nazionale dei consumatori, l'accoglienza verso l’operazione lanciata da Barilla è piuttosto fredda: "Meglio tardi che mai", commenta il presidente Massimiliano Dona. Secondo l'associazione, i prezzi della pasta hanno iniziato a salire da luglio 2021 fino ad aprile 2023. "Poi - spiega Dona -anche se con un andamento altalenante, è iniziata una lenta discesa, - 4,2% da aprile a dicembre 2023. Una riduzione decisamente insufficiente: se infatti, dopo il cattivo raccolto in Canada del 2021, gli aumenti avevano un loro iniziale fondamento, a cui poi si è aggiunto il caro energia del 2022, nel 2023 non vi è più alcuna giustificazione per tenere dei prezzi così esagerati, anche se luce e gas costano comunque di più rispetto ai tempi pre-crisi. Trovare oggi a 1,49 euro la pasta da 500 grammi che prima compravamo a 0,59 euro, ossia pagarla oltre due volte e mezzo, è intollerabile", ha affermato.

Quella della Barilla è un'operazione che senza subbio potrà avere un impatto positivo nell'alleggerire la pressione dell'inflazione, ma che, d'altra parte, risponde anche a logiche commerciali di recupero di competitività. Pur restando rimarchevoli, ad esempio, le vendite di pasta Barilla sono scese di oltre il 14% (dati Iri), in favore di altri marchi diretti competitor dell'azienda.