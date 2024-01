Rc auto, nel 2023 i prezzi più alti degli ultimi 5 anni: ecco perché

Il 2023 è stato un anno nero per i premi Rc auto: secondo l'Osservatorio di Segugio, dopo i forti cali registrati tra il 2018 ed il 2021, i prezzi delle assicurazioni auto sono tornati a salire nel 2022, per poi impennarsi nel 2023, anno in cui è stato registrato il massimo storico degli ultimi 5 anni.

Le cause dell'impennata

Secondo i dati di Segugio - portale di comparazione per prodotti assicurativi - a dicembre 2023 un premio medio ammontava a 458,6 euro, in crescita del 24% sull’anno precedente e leggermente al di sopra del premio registrato nello stesso mese del 2018 (454,8 euro).

Il ritorno ai prezzi pre-pandemia è dovuto ai due fattori principali che caratterizzano l’andamento dei prezzi dell’assicurazione auto: la frequenza dei sinistri/incidenti, da una parte, e, dall'altra, il costo di gestione degli stessi sinistri.

Secondo Ania - Associazione nazionale imprese assicuratrici - se da un lato la frequenza è calata del 15,4% per la minor circolazione di mezzi post pandemia e per il miglioramento dei sistemi di sicurezza dei veicoli, dall’altro il costo dei sinistri, a causa dell’inflazione e di altri fattori, ha registrato un aumento più marcato, con un +17,5% tra 2018 e 2023.

Questo scenario ha causato il rialzo dei prezzi del biennio 2022/2023 e apre le porte "ad ulteriori aumenti anche per l’anno in corso, perlomeno in linea con i livelli dell’inflazione". Gli aumenti più marcati si registrano a Milano, che segna un +32,9%, Brescia (+31,7%), Catania (+30,9%), Bergamo (+30,4%), Roma (+29,9%) e Torino (+28,2%).

Bari e Palermo registrano rincari in linea con la media nazionale (rispettivamente del 25% e del 23,4%;). Più moderati gli aumenti a Napoli e Salerno, dove si sno registrati aumenti del 13,9 e dell’11,7%.