La benzina non è mai costata così poco (nel 2023)

Il prezzo medio alla pompa della benzina ha raggiunto il minimo storico per l'anno in corso. A rilevarlo oggi è il ministero delle imprese e del made in Italy, che quotidianamente determina il prezzo medio dei carburanti a partire dai dati comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete stradale e autostradale italiana.

Benzina a 1,81 euro/litro come dal 17 al 19 maggio

Il prezzo medio nazionale della benzina rilevato questa mattina sulla rete stradale è di 1,81 euro/litro, lo stesso valore registrato dal 17 al 19 maggio, il più basso dall'inizio dell'anno. Negli ultimi due mesi, il costo per litro della benzina è diminuito di quasi 20 centesimi di euro (19 cent tra il 22 settembre e il 22 novembre). Anche il prezzo medio del gasolio ha riscontrato nell'ultimo bimestre una sensibile contrazione di circa 15 centesimi di euro al litro, non raggiungendo però i valori minimi del maggio scorso quando le quotazioni internazionali del gasolio erano sensibilmente più basse di quelle attuali.

Un risultato a cui ha contribuito anche, secondo l'interpretazione ministeriale, l'esposizione del prezzo medio, che ha portato a un contenimento del margine di distribuzione (un delta di circa 8-9 centesimi al litro se si confronta l'estate 2023 con quella precedente) e, di conseguenza, del prezzo industriale della benzina. Grazie ai contenuti margini di distribuzione, in Italia il prezzo industriale del carburante risulta oggi stabilmente più basso di Germania, Francia e Spagna.

"La benzina su strada è a 1,81 euro al litro, il dato più basso dell'anno. I margini delle società petrolifere si sono ridotti di 9 centesimi rispetto a un anno fa. L'efficacia dell'esposizione dei prezzi medi la dimostrano i risultati",

commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il prezzo della benzina fa litigare Renzi e Meloni

Il prezzo della benzina ha fatto capolino ieri in Senato nel botta e risposta tra Renzi e Meloni. "Ieri per la prima volta dall'inizio della legislatura Giorgia Meloni si è presentata in Aula per rispondere al question time dei senatori. Riconoscendo alla Presidente del Consiglio una grande abilità nel dibattito parlamentare ero curioso di capire su quali temi avrebbe imposto la propria offensiva comunicativa. E invece con mia grande sorpresa ho visto una Premier nervosa, preoccupata soprattutto di non rispondere alle critiche di merito. Ne sono stato testimone diretto", scrive Matteo Renzi in un editoriale sul Riformista postato anche sui suoi canali social.

Il leader di Iv riporta di aver, nel suo intervento a Palazzo Madama, snocciolato una serie di dati, ma "Meloni - accusa - non ha commentato i numeri, scappando dalla realtà. Ha parlato di spread e di indicatori macroeconomici. Ha mentito negato di aver mai detto di voler uscire dall'Euro (a proposito: tenetevi pronti, domani dedicheremo due paginate alla costante retromarcia della premier). Mi ha attaccato spiegando che il costo del petrolio dipende dall'Arabia Saudita, ignorando il fatto che le accise le ha aumentate lei, non Bin Salman. E che la mia contestazione è sul fatto che da un anno a questa parte i cittadini italiani stanno peggio di prima".

La presidente del Consiglio aveva rivendicato con veemenza l'azione del governo. Le opposizioni hanno rintuzzato, anche coi capigruppo Pd Francesco Boccia e Cinque Stelle Stefano Patuanelli. Ma con Renzi è stato ring vero e proprio: "Gioca a fare Cenerentola", le ha detto lui. La benzina costa troppo? "Ci dia una mano col suo amico Bin Salman", l'ha rimbeccato lei.

"Quello che mi ha colpito è il tono da comiziaccio vecchia maniera - dice oggi Renzi - l'utilizzo dei parlamentari di maggioranza come di una claque che anziché rappresentare con disciplina e onore l'unità nazionale potrebbe benissimo fare il pubblico a Ballarò applaudendo a comando, anche quando non si sa che cosa applaudire. Ho dato un consiglio alla Presidente, perché ci sono passato e so che cosa si prova: diffida degli adulatori, cara Giorgia. Saranno i primi ad andarsene quando finirà il tuo ciclo. So bene cosa si prova in questi casi, sono un esperto della materia: ne ho visti tanti di fenomeni lodarti quando le cose vanno bene e tradirti alla prima difficoltà".

I prezzi oggi della benzina

Nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina a due millesimi dal minimo dell'anno dello scorso maggio e il gasolio sotto 1,8 euro al litro. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di un centesimo al litro.

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,813 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,810), diesel self service a 1,793 euro/litro (-2, compagnie 1,796, pompe bianche 1,786); benzina servito a 1,955 euro/litro (-2, compagnie 1,994, pompe bianche 1,876), diesel servito a 1,935 euro/litro (-1, compagnie 1,976, pompe bianche 1,851). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,454 euro/kg (+2, compagnie 1,456, pompe bianche 1,452), Gnl 1,430 euro/kg (invariato, compagnie 1,434 euro/kg, pompe bianche 1,427 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,167), gasolio self service 1,880 euro/litro (servito 2,151), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,537 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.