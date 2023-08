Benzina a 2,7 euro in autostrada: la trasparenza dei prezzi non funziona

Se non è un record storico, poco ci manca: sull'autostrada A8 Milano-Varese, il prezzo della benzina ha raggiunto i 2,722 euro al litro in modalità self service. Lo ha rilevato nella mattina di Ferragosto l'applicazione Prezzi Benzina, e il caso ha rinfocolato immediatamente le polemiche sui rincari alla pompa.

Il decreto non funziona

L'iniziativa del governo, che con il dl Trasparenza ha introdotto l'obbligo per i distributori di esporre i prezzi medi nazionali e regionali, non ha sortito l'effetto sperato. Da quando è stata lanciata questa misura, i prezzi sono persino aumentati: stando ai dati del ministero delle Imprese e del made in Italy, il 15 agosto in autostrada il prezzo medio della benzina era di 2,017 euro a litro, mentre il diesel a 1,926. L'1 agosto, giorno di avvio del provvedimento, nelle stazioni di servizio del Paese la verde costava in media 1,984 euro a litro, mentre il gasolio si fermava a 1,854.

Anche a livello regionale i prezzi medi sono aumentati: il 15 agosto, il diesel più conveniente era nelle Marche con 1,822 euro a litro. Quindici giorni prima la media era di 1,751. Per la benzina, la media più bassa di Ferragosto è stata registrata in Veneto, con 1,923 euro. Era 1,898 il primo giorno del mese.

Segnalazione alla Finanza

Intanto, Assoutenti ha reso noto che presenterà domani una segnalazione alle Fiamme gialle denunciando il listino record praticato dal distributore sulla A8. "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona - spiega il presidente Furio Truzzi - Per un pieno ad un'auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce".

