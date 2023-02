Il prezzo del gas scende sotto i 50 euro: è la prima volta da settembre 2021

Per la prima volta da settembre 2021, il prezzo del gas scivola sotto i 50 euro al megawattora. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno chiuso ad Amsterdam in calo del 5,98% a 48,9 euro, toccando il minimo da 17 mesi. Nell'apertura all'hub Ttf di Amsterdam il prezzo era invece a 49,5 euro al megawattora.

Dal picco di 340 euro al megawattora, segnato alla fine dello scorso agosto in scia al taglio delle forniture russe, il gas ha perso oltre l'85% del suo valore per effetto di un inverno mite, della riduzione dei consumi, della diversificazione degli approvvigionamenti e di un ricorso più massiccio al gas liquefatto. Fattori che hanno, almeno per ora, scongiurato il rischio di una crisi energetica in Europa.

Il crollo del prezzo del gas ha un effetto positivo a cascata sull’intera economia a partire dal costo dei concimi che torna ai livelli pre-guerra con una riduzione del 40% rispetto al 2022 che salva le imminenti semine nelle campagne italiane. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti del calo delle quotazioni del gas. I concimi di sintesi (azotati, fosfatici o potassici) sono, infatti, ottenuti con procedimenti fortemente energivori e l’Italia - sottolinea la Coldiretti - è dipendente dall’estero per la produzione di questi prodotti