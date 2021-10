Non solo bollette, metano a prezzi stellari: verso lo shock energetico

Una vera e propria tempesta perfetta: prima le bollette di gas e luce, poi il raddoppio dei prezzi del metano e del gas auto in pochi giorni: non solo una beffa per gli automobilisti ma i sintomi di un problema esplosivo

Un aumento vertiginoso in pochissimi giorni: il prezzo del metano è diventato una beffa per tanti automobilisti che nel corso degli anni hanno deciso di investire in un impianto a gas per risparmiare (principalmente) e per adottare uno stile di vita più ecologico. Con gli aumenti scattati dal 1 ottobre per le tariffe dell'energia un pieno è arrivato a costare il doppio con il gas naturale al distributore arrivato a toccare i due euro al chilo. Se infatti il governo ha calmierato gli aumenti dele bollette di luce e gas altrettanto non è stato fatto per il gas da trazione che è letteralmente esploso.

Prezzo del metano, cosa è successo

In pochi giorni il metano per auto è arrivato a costare quanto benzina e diesel: in Toscana nell'aretino il prezzo è arrivato anche a 2,2 euro. Il gas naturale è sottoposto a fluttazioni internazionali e oggi viene acquistato a un euro a metro cubo contro una quotazione "normale" di 25 centesimi negli ultimi vent’anni.

Gli aumenti invece sono scattati con la firma dei contratti energetici il primo ottobre e riflettono una vera e esplosiva spinta al rialzo delle quotazioni delle materie prime, energetiche incluse. Insomma, lo abbiamo già visto con i rincari delle bollette: la maggior richiesta di gas naturale dai mercati asiatici con l'inizio dell'accantonamento del carbone da parte della Cina ha fatto schizare i prezzi del gas.

Caro carburanti, quanto durerà

I contratti energetici sono annuali, per questo è possibile che la crisi non sia di breve durata. Il ministro della transizione energetica Carlo Cingolani durante la preCop26, il meeting contro i cambiamenti climatici, ha spiegato di augurarsi di tornare alla normalità nel 2022 ma la situazione potrebbe ancora peggiorare. Lo dicono i numeri dei prezzi alle pompe di benzina: tutti all'insù i prezzi sulla rete carburanti, in evidenza il Gpl, per effetto dell'aumento dei prezzi di contratto per ottobre, e soprattutto il metano auto, sotto la spinta dell'impennata delle quotazioni di gas in corrispondenza con l'avvio del nuovo anno termico il primo ottobre; più contenuta la corsa dei prezzi di benzina e diesel. In particolare sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per Q8 rialzo di un cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti.

Quanto costa la benzina

benzina self service a 1,689 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,695, pompe bianche 1,672, autostrade1,783 euro/litro);

benzina servito a 1,806 euro/litro (+3, compagnie 1,850, pompe bianche 1,722, autostrade 1,959);

l'accisa vale 1.219,96 euro per mille litri.

Quanto costa il gasolio

diesel self service a 1,541 euro/litro (+7, compagnie 1,549, pompe bianche 1,521, autostrade 1,654);

diesel servito a 1,677 euro/litro (+5, compagnie 1,727, pompe bianche 1,575, autostrade 1,893);

l'accisa vale 1.111,29 euro per mille litri.

Quanto costa il Gpl

Gpl servito a 0,730 euro/litro (+18, compagnie 0,736, pompe bianche 0,723, autostrade 0,833 ).

Quanto costa il Metano

Metano servito a 1,069 euro/kg (+32, compagnie 1,078, pompe bianche 1,062, autostrade 1,144);

Gnl 1,543 euro/kg (+218, compagnie 1,548 euro/kg, pompe bianche 1,538 euro/kg, autostrade 1,626).

Lo shock energetico

I problemi a ben vedere tuttavia non riguardano solo l'Italia: l'intera Europa è alle prese con uno shock energetico importante effetto combinato della corsa al gas naturale e agli elevati prezzi dei permessi di emissione sul mercato europeo delle Ets di CO2. Ma potrebbe andare peggio: le energie rinnovabili potrebbero vedere presto una nuova tempesta a causa del basso livello di riserve idriche a servizio degli impianti idroelettrici in Sandinavia: in Norvegia serbatoi sono al minimo mentre le precipitazioni sono state molto sotto la media. L'effetto è presto facile capirlo: i prezzi dell'energia sono saliti di 5 volte rispetto allo scorso anno. Questo mette a rischio anche l'export verso i paesi del Nord Europa, Regno Unito in primis, con l'effetto domino di far ancor più da volano all'aumento della richiesta di gas naturale e quindi a fare aumentare i prezzi, del carburante in primis e - si teme - presto a cascata su tutto il resto dei prodotti.