Un probiotico efficace e preziosa fonte di vitamine B e D

I probiotici sono preziosi alleati della nostra salute, risultando utilissimi nel difendere l'ecosistema intestinale e, più in generale, il nostro organismo.

L'intestino, infatti, è un organo fondamentale negli equilibri immunitari dell'organismo poiché ospita circa il 70 per cento delle nostre difese; di conseguenza, il buon funzionamento dell’apparato digerente e un sistema intestinale equilibrato contribuiscono a preservare il nostro sistema immunitario e a mantenere l’organismo sano e forte. Secondo la definizione ufficiale della Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), i probiotici sono "micro-organismi vivi che, se somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute dell'ospite". Solitamente vengono consumati quando è necessario integrarne la presenza per dare equilibrio alla flora batterica.

Ormai, da qualche anno, i probiotici sono oggetto di un'intensa attività di ricerca scientifica, volta a scoprire nuovi ceppi batterici e ad indagarne i meccanismi d'azione e le proprietà salutistiche. Il loro utilizzo è stato proposto, spesso con risultati molto incoraggianti, nel trattamento di svariate condizioni, patologiche e non, ecco perché possiamo oggi trovare in commercio diversi e interessanti prodotti benefici per la nostra salute.

Il ruolo dei probiotici

I probiotici sono più comunemente conosciuti come fermenti lattici, ciò significa che ogni qualvolta ingeriamo una compressa o una bustina di un probiotico, introduciamo all’interno del nostro organismo miliardi di microrganismi “benefici” in grado di salvaguardare e migliorare la nostra salute. Ma qual è il loro ruolo nello specifico e come fanno ad essere realmente efficaci? I microrgansimi utilizzati nei prodotti probiotici dovrebbero essere in grado di resistere ad ambienti molto acidi, come quello gastrico, così da poter giungere sino all’ambiente intestinale ed espletare in tal modo la propria funzione benefica, competendo con i microrganismi potenzialmente patogeni e favorendo l’equilibrio intestinale.

I lattobacilli, nel dettaglio, sono dei batteri acido lattici in grado non solo di sopravvivere in ambienti molto acidi, ma anche di abbassare il pH dell’ambiente in cui vivono mediante la produzione di specifiche molecole, contrastando in questo modo la crescita di microrgansimi dannosi per la salute dell’uomo.

Un probiotico che fa per quattro

Tra questi non possiamo non citare il PRO-BD, un innovativo prodotto probiotico recentemente formulato dal dott. Marco Toscano per Cozoro Food Supplements, costituito da una specifica miscela di ben quattro ceppi di lattobacilli (Lactobacillus reuteri LR92, Lactobacillus paracasei IMC50, Lactobacillus rhamnosus IMC50, Lactobacillus plantarum P-8), coadiuvata anche dalla presenza di Vitamina D, Vitamina B12 e dal prebiotico Bioecolians.

I benefici di PRO-BD

Risulta pertanto evidente come la presenza esclusiva di lattobacilli all’interno del probiotico PRO-BD, garantisca la sopravvivenza di tali batteri durante il passaggio attraverso lo stomaco e aumenti quindi le probabilità che i diversi ceppi probiotici giungano sino all’intestino, colonizzandolo. Inoltre, la presenza di fibre prebiotiche all’interno del prodotto probiotico aumenta significamente l’azione benefica del prodotto stesso, in quanto i prebiotici sono in grado di limitare la proliferazione dei batteri potenzialmente nocivi, favorendo invece la presenza di quelli aventi un ruolo protettivo nei confronti dell’uomo.

Nel dettaglio, Bioecolians, il prebiotico contenuto in PRO-BD, è un oligosaccaride che viene degradato direttamente dai batteri del microbiota o flora intestinale, ed è stato dimostrato essere in grado di stimolare selettivamente la proliferazione di lattobacilli e bifidobatteri, i principali microrganismi probiotici presenti a livello intestinale. Tale prebiotico risulta inoltre essere direttamente coinvolto nella stimolazione di specifici peptidi chiamati β-Defensine-2 che posseggono un elevato potere antibatterico e sono in grado di modulare positivamente l’immunità dell’intestino.

Importante fonte di vitamine

E non è finita qui, ciò che inoltre rende davvero completo PRO-BD è la presenza di due importanti vitamine, ovvero la Vitamina D e la Vitamina B12. Come sappiamo già, oggi lo stile di vita sempre più frenetico e l’alimentazione sempre più carente dal punto di vista nutritivo, fanno sì che l’apporto di vitamine indispensabili per la fisiologia del nostro organismo sia spesso molto limitato. Le vitamine svolgono molteplici funzioni all’interno dell’organismo: sono ad esempio coinvolte nel corretto funzionamento di tessuti e organi, hanno un elevato potere antiossidante e sono direttamente implicate nella regolazione di numerosi ormoni.

La Vitamina B12, nello specifico, partecipa in qualità di cofattore a numerose reazioni essenziali per la salute dell’uomo, quali ad esempio la sintesi del Dna, la corretta fisiologia del sistema cardiovascolare e nervoso e la sintesi dell’emoglobina. Le fonti principali di Vitamina B12 sono fondamentalmente di origine animale, come latte e derivati, uova e carne di manzo, e una sua carenza può avere effetti severi sull’organismo, soprattutto se protratti nel tempo. Risulta quindi fondamentale assumere quotidianamente tale vitamina e proprio per questa ragione PRO-BD integra nella sua formulazione un notevole quantitativo di Vitamina B12 immediatamente disponibile per il fabbisogno dell’organismo.

Per quanto riguarda la Vitamina D, invece, è ben noto come esistano due forme ben distinte di essa, ovvero la D2 ergocalciferolo (di origine vegetale) e la D3 colecalciferolo (di origine animale). Nello specifico, la Vitamina D3 viene prodotta a livello cutaneo attraverso l’azione della luce solare; risulta quindi evidente comel’utilizzo di cosmetici e creme per il corpo e la limitata esposizione alla luce del sole siano i fattori responsabili della carenza ormai così diffusa della Vitamina D3 nel mondo occidentale. La Vitamina D svolge diverse funzioni molto importanti per l’uomo, essendo in grado di promuovere la formazione delle ossa, aumentare l’assorbimento intestinale di calcio e fosforo, stimolare il sistema immunitario e promuovere il corretto funzionamento renale; la presenza di Vitamina D nella forma D3 all’interno di PRO-BD aiuta dunque a ridurre significativamente la sua carenza.

Insomma, un prodotto completo in grado di favorire l'equilibrio intestinale, rafforzare le difese immunitarie e promuovere la salute generale dell'organismo. La sinergia delle Vitamine D e B12 con i quattro lattobacilli e il prebiotico Bioecolians contenuti all'interno di PRO-BD è ciò che caratterizza questo interessante probiotico

