Dove trovare i prodotti scontati grazie al "Patto anti-inflazione"

Sta per iniziare il "trimestre anti-inflazione", dopo il patto firmato tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani prodotti a prezzi bloccati o scontati. La campagna è stata ridenominata "Patto anti-inflazione", e arriva in un periodo di aumento generalizzato del costo della vita, al supermercato e non solo. I beni che rientrano nell'iniziativa sono di prima necessità, alimentari e non. Hanno aderito 32 associazioni e ogni impresa sceglie la soluzione più adatta. Sarà possibile trovare i prodotti scontati nei negozi e supermercati segnalati che esporranno il "bollino": vediamo quali sono.

Il "Patto anti-inflazione" per contenere i prezzi: come funziona

Il "trimestre anti-inflazione" è un'iniziativa del governo Meloni per "favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale", si legge sul sito del governo.

Saranno coinvolti "beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", ma non solo: anche prodotti per l'infanzia e la cura della persona. Al "Patto" hanno aderito i "principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura".

Su una selezione di prodotti possono essere previsti:

Prezzi fissi;

Promozioni;

Iniziative sui prodotti a marchio del distributore;

Carrelli a prezzo scontato o unico.

Il trimestre con i prodotti scontati inizia il 1°ottobre e termina il 31 dicembre 2023.

Dove trovare i prodotti scontati: le sigle che aderiscono

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha predisposto un bollino digitale contenente un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta "trimestre anti-inflazione", come si vede dall'immagine sottostante. Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l'esposizione di questo logo, che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico.

All'iniziativa aderiscono le seguenti sigle, tra cui diverse catene di supermercati:

Federdistribuzione;

Coop;

Conad;

Confcommercio;

Fiesa;

Confimprese;

Confcoperative;

Federfarma;

Farmacie unite;

Assofarm;

FederFarDis;

Culpi;

Federazione Nazionale Parafarmacie italiane;

Unaftisp;

Mnlf.

All'iniziativa hanno aderito anche 17 associazioni rappresentative dell’industria alimentare e non alimentare, del settore cooperativo agroalimentare, del settore dell’agricoltura e della trasformazione e dell’artigianato:

Centro Marca;

Ibc (Industria Beni e Consumo), Federlimentare, Union Alimentari Confapi, Unionfood, Cna Nazionale, Confartigianato, Casartigiani, Assogiocattoli, Confimi Industria, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop agroalimentare, Coldiretti, Filiera Italia, Confagricoltura, Copagri, Cia - Agricoltori italiani.

È disponibile l'elenco, organizzato per province, dei negozi e dei punti vendita sul territorio nazionale che aderiscono all'iniziativa. Per facilitare la consultazione la lista di ogni provincia è ordinata per comune e Cap di riferimento. Gli elenchi sono in continuo aggiornamento con integrazioni e le nuove adesioni. L'elenco completo di negozi e punti vendita aderenti si può consultare sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

