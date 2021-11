Product Management Day 2021: la prima conferenza italiana sul Product Management

Il Product Management Day è la prima conferenza italiana interamente dedicata al Product Management. Un evento gratuito con grandi nomi, approfondimenti e networking. Una giornata in cui, attraverso gli interventi dei relatori, si andranno a percorrere le varie fasi di cui si compone il Product Management, dal discovery al delivery, con l’obiettivo di creare e diffondere una nuova cultura del prodotto nel nostro Paese.

A calcare il Palco virtuale del PMDay2021 ci saranno Kate Leto, ospite internazionale, e poi Gabriele Giaccari, Antonio Civita, Susanna Ferrario, Lorenzo Cassulo, Felice Pescatore, Giovanni Puliti, Jacopo Romei, e ancora Matteo Aliotta, Luca Mastella e Giacomo Chinellato. Inoltre, gli iscritti avranno la possibilità di partecipare allo spin-off della conferenza che si svolgerà il 25 novembre: 4 workshop pratici, sempre su tematiche legate al prodotto, tenuti da Virginia Capoluongo, Luca Barboni, Fabio Armani e Maurizio Delmonte.

L’evento è rivolto a tutti coloro che intervengono in un processo, quello del Product Management, lungo e strutturato: Product Manager, Product Owner, tecnici e sviluppatori, UX Designer, consulenti di Growth Marketing, ma anche imprenditori e decision maker. Dietro il Product Management Day c’è 20tab, una delle software house italiane più innovative, impegnata da anni nella divulgazione delle metodologie e del know-how tecnico in questo ambito. A supportare l’evento gli sponsor e i partner più autorevoli del settore: Intré, Sensei, iBill, Bmeme, Smart Accounting e poi Italian Agile Movement, Agile Talks, STRTGY, Design Sprint Italia, #StopCoding, Spremute Digitali, AgileItalia, GrUSP, Agile Reloaded, Codemotion, DjangoGirls Italia e Activators Pavia. La prima edizione del Product Management Day si terrà in modalità live streaming venerdì 26 novembre 2021.

L’iscrizione è completamente gratuita: www.productmanagementday.com

Per info: info@productmanagementday.com