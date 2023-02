Le compagnie petrolifere e del gas hanno guadagnato 4 trilioni di dollari in un anno

I profitti dell'industria petrolifera e del gas a livello mondiale nel 2022 sono stati di circa 4 trilioni, cioè 4mila miliardi di dollari. Una cifra che è oltre il doppio rispetto alla media di 1.500 miliardi degli ultimi anni, e che è stata così alta come conseguenza della crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. A dare la cifra è stato il capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), Fatih Birol. Nonostante questi profitti monstre, Birol ha avvertito i Paesi che dipendono dalle entrate di petrolio e gas che dovrebbero prepararsi a ridurre la loro dipendenza dal petrolio, dato che la domanda è destinata a diminuire nel lungo periodo.

"Soprattutto i Paesi del Medio Oriente devono diversificare le loro economie. A mio avviso, il Cop28 (summit sul clima dell'Onu, ndr) potrebbe essere un'ottima pietra miliare per cambiare il destino dei Paesi del Medio Oriente", ha detto il capo dell'Aie ad una conferenza a Oslo, parlando in collegamento video.. "Non è più possibile gestire una nazione la cui economia dipende per il 90% dai proventi del petrolio e del gas, perché la domanda di petrolio diminuirà", ha aggiunto. Quest'anno i colloqui sul clima delle Nazioni Unite saranno ospitati dagli Emirati Arabi Uniti, che sono un membro del gruppo Opec dei Paesi produttori di petrolio.