La promessa e la messa in atto dell'apertura della Cina

China International Import Expo (CIIE), salutato come "un'innovazione nella storia del commercio globale", ha aperto la sua terza edizione il 5 novembre, presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai. In qualità di prima fiera a livello nazionale a tema importazione, la CIIE incarna la solenne promessa di apertura della Cina e il suo fermo impegno a sostenere la globalizzazione economica e la costruzione di un'economia mondiale aperta.

In un momento in cui la pandemia COVID-19 infuria ancora e l'economia mondiale vacilla, la ferma promessa e la messa in pratica dell'apertura della Cina sostengono e trovano riscontro positivo in tutti coloro che si dedicano alla lotta contro il Coronavirus, promuovendo lo sviluppo comune e costruendo un futuro per l'umanità. Diventando sempre più forte sin dalla sua nascita, il CIIE dimostra la determinazione incrollabile della Cina ad aprirsi sempre più al mondo, indipendentemente da come cambia la situazione esterna. Il CIIE è nato un decennio dopo la crisi finanziaria globale del 2008, quando la ripresa economica mondiale stava perdendo vigore, il protezionismo commerciale e l'unilateralismo erano in aumento e la globalizzazione economica stava affrontando forti venti contrari.

Uno spettacolo di luci sul tema del China International Import Expo (CIIE) si è tenuto a Shanghai il 4 novembre (Xinhua / Zhang Haofu)

Il commercio globale è un motore importante per la crescita economica mondiale. Quando l'economia mondiale stava affrontando gravi sfide, la Cina, in qualità di “più grande commerciante di merci” al mondo, ha volontariamente istituito il CIIE come piattaforma a disposizione delle aziende di tutto il mondo per sfruttare ulteriormente il suo enorme mercato in crescita. Secondo una stima del 2018, si prevede che, nell'arco di 15 anni, la Cina importerà più di 30 trilioni di dollari di beni e oltre 10 trilioni di dollari di servizi. Negli ultimi due anni, il CIIE è diventato, per i prodotti di tutto il mondo, un canale chiave per trovare la loro strada nel mercato cinese. Le statistiche ufficiali mostrano che nelle due precedenti edizioni sono stati raggiunti, rispettivamente, accordi per un valore di circa 57,83 miliardi e 71,13 miliardi di dollari.

Insieme alle mosse concrete della Cina per promuovere un ambiente imprenditoriale di livello mondiale e approfondire la cooperazione bilaterale e multilaterale, il CIIE non solo ha testimoniato l'impegno incrollabile della Cina nell’inaugurare un nuovo ciclo di apertura ad alto livello, ma ha anche manifestato il suo senso di responsabilità, in qualità di grande Paese, nel condividere le sue opportunità di sviluppo e sostenere l'economia mondiale.

L'apertura di questo CIIE chiarisce anche i dubbi sulla posizione di apertura della Cina derivante dai suoi stessi sforzi per formare un nuovo modello di sviluppo che pone il mercato interno come pilastro, con i mercati nazionali e internazionali che si rafforzano a vicenda. Il modello della "doppia circolazione" non significa che la Cina gestirà la sua economia a porte chiuse. Piuttosto, la Cina aprirà ancora di più le sue porte.

"Il nostro obiettivo è trasformare il mercato cinese in un mercato per il mondo, un mercato condiviso da tutti e accessibile a tutti", ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel suo video discorso alla cerimonia di apertura del CIIE. "In questo modo, saremo in grado di portare più energia positiva alla comunità globale".

Il fatto stesso che il CIIE sia stato realizzato come da programma, attesta che la Cina onora la sua promessa di apertura con azioni concrete per condividere i frutti del suo sviluppo con il resto del mondo e sostenere una crescita condivisa.

Negli ultimi quattro decenni, la Cina ha proceduto risolutamente sulla via delle riforme e dell'apertura, indipendentemente dagli accadimenti nel panorama globale. Quel percorso non solo si adatta alle esigenze di sviluppo della Cina, ma si accorda con la tendenza dei tempi in quest'epoca di globalizzazione. Come disse Xi Jinping alla cerimonia di apertura della prima edizione del CIIE, "l'apertura è diventata un marchio di fabbrica della Cina". Il presidente sottolineò in quell’occasione che "la Cina è cresciuta abbracciando il mondo, e anche il mondo ha beneficiato dell'apertura della Cina".

La Cina ha compiuto a lungo sforzi incessanti per espandere questa apertura. Ha istituito una serie di zone economiche speciali (ZES), inclusa la ZES di Shenzhen, e ha istituito più di 20 zone pilota di libero scambio in tutto il paese. Ospita una serie di importanti eventi commerciali tra cui il CIIE, la Fiera di Canton di 63 anni e la China International Fair for Trade in Services (CIFTIS). E ha anche promulgato una nuova legge sugli investimenti esteri.

"La Cina segue fermamente una strategia di apertura vantaggiosa per tutti, attraverso la quale il Paese può trarre forza dal mondo e beneficiare allo stesso tempo il mondo con il proprio sviluppo" - ha detto Xi in ottobre nel suo discorso durante un grande incontro per celebrare il 40° Shenzhen SEZ, simbolo dell'apertura della Cina.

Dal crollo finanziario internazionale del 2008, le importazioni cinesi hanno contribuito per un sesto all'aumento delle importazioni globali e sono servite da stimolo fondamentale e da ancoraggio per la ripresa economica globale. Un rapporto pubblicato dal Ministero del Commercio cinese all'inizio di quest'anno mostra che la Cina è stata il secondo mercato di importazione del mondo per 11 anni consecutivi, rappresentando oltre il 10% delle importazioni totali mondiali.

Nel frattempo, la Cina è diventata il principale partner commerciale di oltre 120 Paesi e regioni. Ha firmato 200 documenti di cooperazione con 138 Paesi e 30 organizzazioni internazionali e ha portato a termine più di 2.000 progetti di cooperazione nell'ambito della Belt and Road Initiative. Oltre a costruire partenariati economici e commerciali più stretti, che hanno portato vantaggi tangibili sia alla Cina che ai suoi partner, la Cina ha anche lavorato con altri Paesi per affrontare gli squilibri e le disuguaglianze nello sviluppo economico e sociale globale, per migliorare il sistema di governance economica mondiale e per rendere globalizzazione economica più inclusiva ed equilibrata.

Nel suo discorso alla prima edizione del CIIE, Christine Lagarde, allora Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha detto che il CIIE è un simbolo degli sforzi della Cina per costruire "un ponte verso il mondo", "un ponte verso la prosperità" e " un ponte verso il futuro ". Sfidando l'assalto su più fronti del COVID-19, il CIIE non solo mostra i progressi sostanziali della Cina nel contenimento delle epidemie, ma offre la tanto necessaria speranza per la crescita e lo sviluppo post-pandemia del mondo.

Un lavoratore impegnato nella catena di produzione presso un laboratorio tessile in una zona di sviluppo economico a Lianyungang, nella provincia di Jiangsu nella Cina orientale, 19 ottobre 2020. Nei primi tre trimestri, il PIL cinese è cresciuto dello 0,7% anno su anno, tornando alla crescita dopo la contrazione dell'1,6% nella prima metà dell'anno e il crollo del 6,8% nel primo trimestre, secondo il National Bureau of Statistics (NBS). (Foto di Geng Yuhe / Xinhua)

Sostenendo il principio di mettere al primo posto la vita delle persone, la Cina ha avviato una lotta risoluta e dura contro il nuovo Coronavirus e ha posto l'epidemia sotto un controllo efficace, ponendo solide basi per la ripresa del lavoro e della produzione, nonché il ritorno alla vita normale. Di conseguenza, l'economia cinese si sta riprendendo, registrando una crescita per due trimestri consecutivi. La Cina, secondo una stima del FMI di ottobre, dovrebbe registrare una crescita economica dell'1,9% nel 2020, affermandosi come l'unica grande economia al mondo che può tornare in territorio positivo già quest'anno.

Impegnata ad aprire e condividere le sue opportunità di sviluppo, negli ultimi mesi la Cina ha tenuto diverse grandi fiere, tra cui il CIFTIS 2020 a Pechino, per rianimare il commercio globale e contribuire a tirare fuori l'economia mondiale dal baratro COVID-19. In tal modo, la Cina ha anche accumulato una preziosa esperienza nell'organizzazione di eventi offline nel quadro di regolari misure di controllo dell’epidemia. Per garantire la salute pubblica del CIIE in corso, sono state messe in atto misure molto rigorose, come test completi degli acidi nucleici, rigorose procedure di ispezione e quarantena e campionamento standardizzato di alimenti importati con la catena del freddo. Da febbraio, gli organizzatori hanno anche introdotto la "registrazione cloud", la "firma cloud" e la "presentazione cloud" per proteggere al meglio gli espositori durante la pandemia.

Grazie alla garanzia di sicurezza e alla prospettiva di nuove opportunità di business, le imprese di tutto il mondo hanno mostrato entusiasmo e fiducia senza precedenti per questo Expo. Secondo gli organizzatori, l'area espositiva quest'anno supera di gran lunga quella dell'edizione precedente. In particolare, per soddisfare le crescenti esigenze di attrezzature e soluzioni per la sanità pubblica, quest'anno il CIIE ha anche creato una sottosezione speciale per la salute pubblica e la prevenzione delle epidemie, in modo che più di 300 espositori possano presentare le loro mascherine, dispositivi di protezione, reagenti per i test, dispositivi ECMO e respiratori a clienti sia in Cina che in tutto il mondo.

Nel mondo di oggi, dove la divisione internazionale del lavoro ha intrecciato diverse economie in complesse supply chain e value chain globali, le traiettorie di sviluppo dei Paesi di tutto il mondo sono diventate strettamente interdipendenti come mai prima d'ora. E la pandemia da COVID-19, come ha sottolineato Xi Jinping al dibattito generale della 75ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, "ci ricorda che la globalizzazione economica è una realtà indiscutibile e una tendenza storica. Seppellire la testa sotto la sabbia come uno struzzo di fronte alla globalizzazione economica o cercare di combatterla con la lancia di Don Chisciotte va contro il trend della storia”.

Con la mente aperta e l’aspirazione allo sviluppo, gli imprenditori da ogni angolo del globo si stanno radunando al National Exhibition and Convention Center, a forma di quadrifoglio, di Shanghai, desiderosi di fortuna e successo nel mercato di consumatori più popoloso del mondo. Finché tutti i Paesi stanno dalla parte giusta della storia e collaborano per salvaguardare il libero scambio e il sistema commerciale multilaterale, promuovere un'economia mondiale innovativa e inclusiva e costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, forgiando un futuro migliore per tutti, non è questione di fortuna, ma solo questione di tempo.