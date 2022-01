C'è ancora tempo per il bonus terme 2022: la proroga

Buone notizie per chi non ha ancora usufruito del bonus terme, lo sconto da 200 euro a persona che il governo ha varato lo scorso anno per sostenere gli stabilimenti termali, settore fortemente penalizzato dalla pandemia Covid. Con il decreto Sostegni ter è arrivata una proroga del bonus terme 2022, quindi ci sarà più tempo a disposizione per usufruire dell'agevolazione, qualora non lo si abbia già fatto. Vediamo insieme cos'è, come funziona e qual è la scadenza del bonus terme 2022.

Bonus terme 2022: cos'è e come funziona

Il bonus terme è un'agevolazione finalizzata a sostenere l’acquisto da parte di tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati sul sito Invitalia. Non è previsto alcun limite di reddito. Lo sconto per i 'servizi termali' (wellness e beauty) è contestuale al pagamento e spetta per un solo acquisto fino ad un massimo di 200 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio, quindi, è a carico del cittadino. Per ottenere il bonus terme, i citttadini hanno dovuto partecipare ad un click day l'8 novembre scorso, che ha portato all'emissione di 250.000 voucher a fronte di un milione di richieste. I buoni emessi avevano una validità di 60 giorni, quindi potevano essere utilizzati entro e non oltre l'8 gennaio 2022. Oramai dunque non c'è più tempo per richiedere il bonus, la notizia della proroga riguarda solo chi ha già ottenuto il voucher.

Bonus terme fino a marzo 2022

Coloro che hanno partecipato al click day dell'8 novembre 2021, che in sole 4 ore ha visto esaurirsi i 53 milioni di euro messi a disposizione dal governo, avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per utilizzare il bonus terme. La decisione è stata presa con l'approvazione del decreto Sostegni ter, considerando le difficoltà economiche in cui versano ancora gli stabilimenti termali per colpa del Covid. Il diffondersi della variante altamente contagiosa Omicron, infatti, ha scoraggiato molte persone dall'andare alle terme, vanificando di fatto l'intento del governo che era quello di sostenere economicamente il settore. Vale la pena sottolineare che il nuovo decreto Sostegni non ha rifinanziato il bonus terme, ma ha solo permesso che le risorse rimaste inutilizzate dai cittadini potessero tornare a loro disposizione.

La proroga

In attesa della pubblicazione del decreto Sostegni ter in Gazzetta Ufficiale si cerca di capire in cosa consiste questa proroga. Si parla della possibilità di essere ricontattati dalla struttura prescelta in caso di una precedente disdetta oppure dell'assegnazione del bonus a chi pur avendo fatto richiesta non ha ricevuto risposta positiva per l'esaurimento dei fondi. Massimo Caputi, presidente di Federterme aveva parlato di oltre 800mila cittadini in lista d’attesa. Nella bozza del decreto Sostegni ter, all'articolo 6, si legge solamente: "In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022".

Le richieste di Federterme

Accolte solo in parte le richieste di Federterme, associazione di categoria che lo scorso 8 gennaio chiedeva una proroga di 120 giorni dei termini di fruizione del bonus terme facendo presenti sia le difficoltà operative che la pioggia di disdette causate dalla pandemia. Non ascoltato, invece, l'appello al governo per un rifinanziamento del bonus.