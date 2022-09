Gli imprenditori strappano le bollette in piazza

È stata un'iniziativa simbolica, per lanciare un grido d'allarme a chi governa il Paese. Un centinaio di piccoli imprenditori si sono riuniti mercoledì mattina a Mestre, per protestare contro il caro energia che sta mettendo a ferro e fuoco aziende, attività commerciali e le famiglie. C'erano panettieri, pasticcieri, titolari di lavanderie e commercianti in genere, che hanno strappato simbolicamente le ultime copie delle bollette di luce e gas, raddoppiate, e in alcuni casi anche triplicate rispetto all'anno scorso.

"Non spegnetevi, non spegnere la città", questo il titolo dell'iniziativa promossa da Confcommercio Venezia, ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria rappresentate in Camera di Commercio e le istituzioni. "La nostra area corre il rischio di essere messa a ferro e fuoco. - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Massimo Zanon - Ci sono mille ricette che il Governo potrebbe mettere in atto, ma che hanno sempre la prospettiva nel dopodomani. Non è più possibile aspettare. La politica deve governare nell'interesse dello Stato, dei cittadini, delle famiglie e delle imprese più piccole, per mettere un freno alla pandemia energetica".

Sul palco allestito in piazza, ha preso la parola anche il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese: "Il nostro territorio, ogni sei abitanti, ha un imprenditore. - ha sottolineato - Tutti contribuiamo alla creazione di lavoro. Non dormiamo più di notte, perché ogni giorno facciamo i conti con la cassa. Siamo stanchi ed è arrivato il momento di dire basta". Per Marinese è impensabile che un Governo non si ponga come primo problema quello dell'impresa: "Reggiamo il Paese, in Veneto produciamo il 12% del Pil. Le tasse vanno tolte ieri, non domani".