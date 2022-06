La protesta delle pentole vuote nelle piazze italiane

L'inflazione annua sale al 6,9%, il record dal 1986. L'aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei consumatori, che chiedono interventi immediati e strutturali a difesa del potere d'acquisto delle famiglie. Contro il carovita e "contro le speculazioni in atto sui prezzi", venerdì 10 giugno, a Roma in piazza Santi Apostoli alle ore 11:00 e in tutte le principali città italiane, le associazioni dei consumatori scendono in piazza davanti alle prefetture per manifestare il disagio delle famiglie e rivendicare misure urgenti da parte del governo.

Più di un quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e relativi alla cura della persona, denunciano le associazioni. "Intanto nel Paese crescono disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare", spiegano. Le pentole vuote "che porteremo in piazza domani stanno proprio a simboleggiare la difficoltà dei cittadini a soddisfare bisogni essenziali - denunciano -, come portare in tavola quotidianamente pranzo e cena". Nonostante le crescenti difficoltà e la continua corsa al rialzo dei prezzi "abbiamo assistito solo a timide reazioni del governo, che si è limitato a misure di carattere emergenziale e temporaneo senza invece predisporre i necessari interventi di carattere strutturale che da tempo rivendichiamo per arginare una crisi che si prospetta di non breve periodo".

Venerdì 10 giugno, le associazioni dei consumatori presenteranno ai prefetti e alle istituzioni nazionali una piattaforma di interventi per calmierare i prezzi e combattere le speculazioni, chiedendo un serio contrasto alla povertà energetica, maggiore sostegno alle famiglie e ai soggetti più fragili, una più attenta sorveglianza sui prezzi e sui carichi fiscali. La protesta andrà in scena in queste città italiane: